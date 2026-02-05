Bezmála po třech letech vyšetřování policie obvinila údajné strůjce obřího podvodu se spotřební elektronikou z takzvané kauzy Mamut. Ve čtvrtek to ČTK sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Ačkoliv nejmenoval konkrétní firmu a osoby, uvedl, že policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun.
Podle kriminalistů vylákala tato organizovaná skupina pod smyšlenou záminkou přes 400 tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků zejména značky Apple, přičemž poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně jednoho mobilního operátora.
Obvinění lidé páchali podle centrály trestnou činnost v letech 2018 až 2023, a to v čele jimi ovládaných firem. Poškozené dodavatele uvedli v omyl tvrzením, že odebraná elektronika je určená pro zaměstnance skupiny ovládané obchodní korporací.
„Podle našich závěrů však zboží do skupiny této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili,“ popsal Ibehej.
Mám si stoupnout a říct J&T a T-Mobilu, že jim odevzdám akcie Unicornu? To se asi zbláznili. Vladimír Kovář o kauze Mamut
Vedle mobilních telefonů, hodinek a notebooků se podvod podle kriminalistů týkal také sluchátek či tabletů. Centrála zajistila v rámci trestního řízení majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.
Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí až desetileté vězení. Kauzu s názvem Mamut dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, doplnil mluvčí NCOZ.
Podle dřívějších informací v podvodu zmizelo 107 tisíc iPhonů a 361 tisíc sluchátek dodávaných přes e-shop Mamut.cz firmám SBJ Trade a J.A.E. podnikatele Břetislava Janouška, které měly část z nich následně pronajímat koncovým zákazníkům. E-shop provozovala společnost Mammoth patřící do skupiny miliardáře Vladimíra Kováře. Firma ale v roce 2023 zkrachovala a zboží se dodnes nenašlo.
Do její insolvence věřitelé přihlásili pohledávky za 6,7 miliardy. Největšími věřiteli byly právě společnosti T-Mobile a J&T Leasing, které mobily Janouškovi dodávaly a financovaly. Dalšími věřiteli byly také další společnosti Vladimíra Kováře. Velkou část pohledávek ale správce Pavel Fabian popřel.
Hlavní aktéři a zároveň hlavní poškození – tedy T-Mobile, J&T a Unicorn – se vzájemně obviňují z toho, že za podvodné schéma nesou také díl zodpovědnosti. O zapojení jejich manažerů do podvodu se od začátku spekuluje, avšak skutečné odpovědi má přinést právě policejní vyšetřování. Totožnost tří obviněných zatím není potvrzená a firmy se k výsledkům šetření nechtějí vyjadřovat.
„My jsme vyšetřovatelům poskytovali maximální součinnosti po celou dobu vyšetřování a velice nás těší aktuální posun v případu,“ uvedla pro HN mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.
„V tuto chvíli můžeme sdělit, že dosavadní vyšetřování potvrzuje, že T-Mobile není do celé záležitosti zapleten a stal se obětí sofistikovaného podvodu. Vyšetřování také potvrzuje, že elektronika existovala a byla reálně dodána, tedy tvrzení skupiny Unicorn, pod kterou spadala i společnost Mammoth, o tom, že zboží bylo fiktivní, bylo účelové ve snaze zakrýt svou odpovědnost,“ dodala Šedivá s tím, že více v tuto chvíli říci nelze.
Zástupci skupiny Vladimíra Kováře a někdejší společnosti Plus4You, pod kterou Mammoth spadá, závěry vyšetřování zatím komentovat nechtějí. „Zatím neznáme podrobnosti, tudíž k tomu teď nemůžeme nic říct,“ uvedl Jan Charvát, mluvčí někdejší Plus4You, která se v závěru roku přejmenovala na společnost Fedcba.
