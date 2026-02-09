Světový úspěch Kolumbijce Beta Péreze se zrodil ze zapomnětlivosti. Když se v roce 1986 jako teenager ve svém rodném Cali chystal předcvičovat, zjistil, že si doma zapomněl kazetu s písničkami Michaela Jacksona a Madonny, kterými měl podle pokynů majitele fitness centra aerobik doprovázet. Měl jen nahrávku, co poslouchal cestou v autě. Byly na ní písničky, které si sám nahrál z rádia: merengue, salsa, cumbia… Samá latinskoamerická hudba.

Zbývá vám ještě 95 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.