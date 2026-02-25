Americký mediální konglomerát Warner Bros. Discovery (WBD) zvažuje novou nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance. Firma to uvedla v úterní tiskové zprávě. Hodnotu nové nabídky neuvedla, podle agentury Bloomberg by ale měla být vyšší než předchozích 30 dolarů na akcii, což odpovídalo částce 108,4 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun).
Vedení WBD se už dříve domluvilo s provozovatelem streamovací platformy Netflix na převzetí části společnosti zahrnující filmová studia Warner Bros. a streamingovou divizi, a to včetně konkurenční platformy HBO Max, za 27,75 dolaru za akcii. Celková hodnota transakce by činila 72 miliard dolarů.
„Dohoda s Netflixem zůstává v platnosti a představenstvo nadále doporučuje transakci s Netflixem,“ uvedl v úterý Warner Bros. Dodal, že představenstvo nabídku posoudí a odpoví na ni. Pokud vedení WBD shledá novou nabídku Paramountu výhodnější než tu, kterou už přijalo od Netflixu, bude mít Netflix podle smlouvy čtyři dny na předložení protinabídky.
„Akcionářům WBD se doporučuje, aby v souvislosti se změněnou nabídkou společnosti Paramount Skydance na odkup akcií v tuto chvíli nepodnikali žádné kroky,“ stojí ve sdělení představenstva WBD.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční streamovací platformy HBO Max získal studio Warner Bros. i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Studio produkuje mnoho titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, úřady fúzi schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Hodnotu akvizice neuvedl, podle serveru Axios šlo o 150 milionů dolarů. Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou CBS News.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist