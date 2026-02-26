Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil ve čtvrtek podle agentury Reuters Bílý dům. USA v radě přebírají měsíc trvající rotující předsednictví.
Trumpová podle Bílého domu na jednání zdůrazní, že vzdělání je cestou k posílení tolerance a zajištění světového míru. Bude to vůbec poprvé, co stávající americká první dáma bude předsedat zasedání Rady bezpečnosti, uvedla kancelář Trumpové.
Prezidentský úřad jako byznysmodel. Jak Trump monetizuje svou funkci a kolik na tom vydělává
Prezident Donald Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír, již od svého prvního mandátu ostře kritizuje OSN a tvrdí, že instituce čítající 198 členů je neefektivní a potřebuje reformovat.
V posledním týdnu ale šéf Bílého domu začal o OSN hovořit smířlivěji poté, co poprvé zasedla jeho Rada míru, což je jeho vlastní iniciativa, jejímž deklarovaným cílem je ukončit globální konflikty. Mnoho zemí se však do této rady nezapojilo z obav, že byla zřízena s cílem nahradit OSN.
„Rada míru bude téměř dohlížet na OSN a dbát na to, že řádně odvádí svou práci,“ tvrdil Trump 19. února s tím, že cílem je OSN posílit a pomoci získat více prostředků.
