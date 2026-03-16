Snímek Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové (viz foto) získal nejvíce letos udělovaných ocenění Český lev. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském, německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky.
Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny v sobotu organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si z předávání Českých lvů odnesla Kateřina Falbrová, představitelka hlavní role ve filmu Sbormistr. „Bez vás bych tady nestála,“ poděkovala své rodině.
Cenu České filmové a televizní akademie Český lev za nejlepší scénář získali Dužan Duong, Jan Smutný a Lukáš Kokeš za snímek Letní škola, 2001. Cenu Český lev za nejlepší režii získala Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já, který se odehrává v prostředí vyloučené vesnice Utekáč. „Děkuji akademikům, že podporují nové tvůrce,“ sdělila debutující režisérka. Ocenění České filmové akademie Český lev za nejlepší animovaný film získal koprodukční snímek Pohádky po babičce režiséra Davida Súkupa, natočený podle knižní předlohy Arnošta Goldflama. Nestatutární cenu za nejlepší studentský film obdržela režisérka Terézia Halamová za snímek Pes a vlk.
V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování 33. ročníku postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Do hlasování se v letošním, 33. ročníku zapojilo 197 ze 435 členů ČFTA. Alespoň jednu nominaci obdrželo 32 děl z 94, která členové filmové akademie posuzovali.
