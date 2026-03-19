Jak má vypadat kancelář, do které lidé chtějí chodit a která skutečně podporuje jejich výkon? Odpověď nabízí workplace consultancy – konzultace kombinující důkladnou analýzu a plánování kvalitního pracovního prostředí. Firmy dnes stále častěji řeší, jak přizpůsobit pracovní prostředí hybridnímu režimu, snížit neefektivně využívané plochy a zároveň posílit spolupráci i spokojenost zaměstnanců. Jak se mění role kanceláře i potřeby týmů, vysvětlují Lucie Hudák Malá a Patrik Výkruta z firmy Capexus, specializující se na návrh a realizaci moderních pracovních prostředí. Workplace consultancy není jen o návrhu kanceláře, ale o širším pochopení toho, jak lidé pracují a co ovlivňuje jejich výkon. Firmy, které se tímto směrem vydají, často zjistí, že změna prostředí je jedním z nejrychlejších způsobů, jak pozitivně ovlivnit fungování celé organizace.
Co si dnes můžeme představit pod pojmem workplace consultancy?
Lucie Hudák Malá: Základem workplace consultancy je pochopit, jak firma opravdu funguje, jak lidé pracují, komunikují a co ke své práci potřebují. Teprve na základě těchto dat navrhujeme prostředí, které podporuje efektivitu, wellbeing i firemní kulturu.
Zároveň ale nejde jen o jednorázovou analýzu. Firmy se vyvíjejí a s nimi i jejich potřeby. Proto je důležité vnímat pracovní prostředí jako něco, co se má průběžně přizpůsobovat, nejen aktuálnímu stavu, ale i budoucímu směřování firmy.
Patrik Výkruta: Nejde jen o design. Je to kombinace analýzy, strategie a tvorby prostoru. Pomáháme firmám přizpůsobit kanceláře realitě dnešního hybridního světa.
Velmi často se setkáváme s tím, že firmy mají historicky nastavené kanceláře, které už neodpovídají tomu, jak dnes jejich týmy fungují. Workplace consultancy jim pomáhá tento nesoulad odstranit a nastavit prostředí tak, aby práci skutečně podporovalo, a ne ji komplikovalo.
Hodně se mluví o wellbeingu. Není to jen buzzword?
Lucie Hudák Malá: Naopak. Kvalitní pracovní prostředí má přímý dopad na psychiku, soustředění i dlouhodobou spokojenost lidí. Když se zaměstnanci cítí dobře, pracují lépe a firma to okamžitě pozná.
Z praxe víme, že i relativně malé změny v prostředí – například lepší akustika, dostupnost klidových zón nebo možnost volby pracovního místa – mohou mít výrazný dopad na to, jak se lidé během dne cítí a jak efektivně pracují. Moderní kancelář proto nabízí nejen pracovní místa, ale i zóny pro soustředění, spolupráci i odpočinek.
Firmy dnes často zavádějí sdílená pracovní místa. Funguje to?
Patrik Výkruta: Ano, pokud je to dobře navržené. Sdílené pracovní místo není o šetření nákladů, ale o flexibilitě. V hybridním režimu stejně není každý den v kanceláři celý tým. Zároveň ale platí, že bez jasných pravidel a dobré komunikace může být tento model pro zaměstnance frustrující. Proto je důležité, aby změna nebyla jen prostorová, ale i kulturní. Aby lidé chápali, proč se zavádí a jak jim má pomoci.
Důležité je ale nabídnout různé typy prostředí od tichých zón až po komunitní prostory. Je ale také potřeba, aby se zaměstnanci takové prostředí naučili správně používat.
Lucie, v jednom rozhovoru jste řekla, že kancelář je „živý organismus“. Co to znamená?
Lucie Hudák Malá: Firmy se neustále vyvíjejí a kancelář musí s nimi. Není to statický prostor. Správně navržené prostředí umožňuje změny, růst i nové způsoby práce.
V praxi to znamená, že se snažíme navrhovat prostory tak, aby nebyly fixní, ale adaptabilní. Díky tomu může firma reagovat na změny bez nutnosti velkých a nákladných rekonstrukcí. Proto dnes navrhujeme modulární a flexibilní řešení, která se dokážou přizpůsobit bez nutnosti velkých investic a šetrněji k životnímu prostředí.
Stáhněte si přílohu v PDF
Jak velký vliv má pracovní prostředí na firemní kulturu?
Patrik Výkruta: Obrovský. Prostor přímo ovlivňuje, jak lidé spolupracují, jak se cítí a jestli chtějí být součástí firmy. Často vidíme, že firmy podceňují roli prostředí v každodenním fungování týmů. Přitom právě kancelář a prostředí kolem mohou přirozeně podporovat sdílení informací, neformální setkávání i vznik nových nápadů.
Kancelář dnes není jen místo pro práci, ale je to nástroj pro budování vztahů, sdílení know‑how i přirozenou komunikaci.
Jak budou vypadat kanceláře budoucnosti?
Lucie Hudák Malá: Budou méně o „pracovních místech“ a více o zážitku. Lidé budou chodit do kanceláře hlavně kvůli spolupráci, inspiraci a sociálnímu kontaktu.
Zároveň se bude dál zvyšovat důraz na individualizaci, tedy možnost vybrat si prostředí podle aktuální potřeby. Někdy potřebujeme klid, jindy interakci. Kancelář by měla umět nabídnout obojí. Firmy, které to pochopí, získají obrovskou konkurenční výhodu, a to nejen v produktivitě, ale i v náboru talentů.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kanceláře budoucnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist