Otevřená kancelář má jednu nepopiratelnou schopnost. Dokáže z běžného telefonátu udělat veřejné vystoupení. Stačí pár lidí, pár videohovorů a z pracovního dne se stane festival nesoustředění. Proto bývají v moderních kancelářích akustické boxy, které vrací do hry koncentraci, soukromí i kvalitní komunikaci. Společnost Officeo nabízí ověřené řešení vyráběné v Česku v podobě řady Hobis Cube, s akustickými vlastnostmi ověřenými certifikovanou akreditovanou laboratoří.
Moderní kancelář neznamená jen ergonomické stoly, židle a prémiový kávovar. Jde hlavně o prostředí, které dokáže podpořit výkon, soustředění a kvalitní komunikaci. Otevřené kanceláře a open space prostory přinesly flexibilitu a spolupráci, ale zároveň se ukazuje i jejich „temná“ stránka. Tou je nadměrný hluk, nedostatek soukromí a minimum míst, kam se člověk může schovat na hovor nebo na úkol, který chce dokončit bez toho, aby se za jeho zády ozvalo několikrát za hodinu „Máš minutku?“.
Akustické boxy, často označované jako telefonní budky, dělají jednoduchou, ale zásadní věc. Vytvářejí v kanceláři klidové zóny. Nejsou to žádná odtažitá skleněná akvária na efekt. Jsou to praktické mikromístnosti určené pro telefonování, online schůzky, soustředěnou individuální práci i týmová jednání. Poskytují soukromí, pohodlí a akustický komfort, který má přímý dopad na výkon zaměstnanců i kvalitu jejich práce.
V praxi to znamená, že když potřebujete sdílet citlivé informace, připravit se na náročný call, dopsat text, vyplnit tabulku nebo si jen na chvíli sednout do ticha, nemusíte „bojovat“ s otevřeným prostorem. Můžete z rušného prostředí odejít do ergonomicky řešeného prostoru, kde nic nepoutá vaši pozornost. Taková možnost výrazně zvyšuje efektivitu práce, snižuje stres a podporuje pracovní pohodu.
„Velkým bonusem je flexibilita. Akustické boxy nevyžadují stavební úpravy. Lze je snadno přemístit nebo znovu uspořádat, takže kancelář se může upravovat bez drahých rekonstrukcí. V době, kdy se firmy přesouvají, mění dispozice a fungují v hybridním režimu práce, je tohle vlastnost, která dává smysl nejen provozně, ale i z hlediska udržitelnosti a dlouhodobého využití,“ říká Luboš Dostál, category manager ze společnosti Officeo, která už třicet let pomáhá firmám, podnikatelům a domácnostem vytvářet funkční pracovní zázemí. Firma Officeo je zároveň Gold partnerem českého výrobce akustických boxů Hobis.
Řeči uvnitř nebude rozumět
Officeo zařadilo akustické boxy Hobis do své nabídky jako přirozenou reakci na vývoj kancelářského trhu. S proměnou open space prostředí a nárůstem hybridní práce začali zákazníci stále častěji pociťovat nedostatek soukromí pro telefonování a online meetingy. Akustické boxy to řeší bez stavebních zásahů a zároveň zvyšují komfort i produktivitu zaměstnanců. Dnes už jsou běžnou součástí moderního kancelářského prostoru.
Aby ale vše fungovalo, jak má, boxy musí mít správné akustické vlastnosti. Ty jsou u Hobis Cube ověřeny certifikovanou akreditovanou laboratoří. Boxy Hobis s kovovým rámem mají certifikaci A, ty s bezrámovou konstrukcí mají certifikaci A+, což je nejlepší možný výsledek, jakého lze v této oblasti dosáhnout. Zákazník tak nekupuje slib, ale ověřenou úroveň odhlučnění, kvalitu zpracování i dlouhodobou spolehlivost. Zkoušky odhlučnění akustických boxů probíhají podle normy ISO 23351‑1:2020, která upravuje měření redukce hladiny řeči v mikrokancelářích. Do boxu se při testech umístí reproduktor emitující frekvence slyšitelné pro lidské ucho. Mikrofony měří hladinu zvuku uvnitř a vně a rozdíl v decibelech pak určuje míru útlumu.
Orientačně platí jednoduché vodítko: 25 dB představuje základní soukromí, 30 až 35 dB pak utlumí kvalitní box. Neznamená to, že nepropouští žádné zvuky. Sníží ale zvukovou hladinu řeči tak, aby nebyla srozumitelná venku.
Čtyři modely, čtyři situace
Společnost Officeo nabízí ve spolupráci s českým výrobcem Hobis čtyři akustické boxy řady Cube. Firma umí nabídnout i zakázkovou výrobu boxu v požadovaných rozměrech. Jednotlivé modely reagují na nejčastější potřeby moderních kanceláří.
Hobis Cube Call představuje ideální řešení pro rychlé a nerušené telefonní hovory nebo online schůzky. Díky kompaktním rozměrům se snadno umístí i do vytížených open space kanceláří, aniž by zbytečně zabíral prostor.
Hobis Cube Work je navržený pro maximální soustředění a individuální práci. Je určený pro úkoly vyžadující koncentraci, kreativní práci nebo práci s citlivými informacemi.
Hobis Cube Chat je ideální volbou pro krátké porady, neformální schůzky dvou osob nebo rychlou týmovou komunikaci. Umožňuje spolupráci bez rušení ostatních kolegů.
Hobis Cube Meet přináší řešení pro plnohodnotná jednání, porady menších týmů nebo videokonference. Nabízí dostatek prostoru, akustický komfort a profesionální zázemí přímo v kanceláři. Standardně má kapacitu pro čtyři osoby, ale lze jej upravit a rozšířit podle požadavků zákazníka. Současně je dobré mít na paměti, že větší prostor se už většinou řeší stavební úpravou a spadá spíše do kategorie klasické zasedací místnosti či kanceláře.
Co mají všechny čtyři varianty společné? Vybavení, které v reálném provozu rozhoduje, jestli box lidé používají rádi, nebo ho berou jako hezký kus nábytku, který je stále prázdný. Všechny boxy disponují tichými ventilátory, jež nepřetržitě zajišťují výměnu vzduchu. Světlo se automaticky zapne při otevření dveří. Samozřejmostí je zásuvkový přípojný panel s elektrickou zásuvkou, nabíjecím USB a LAN konektorem. K dispozici jsou rámové i samonosné bezrámové konstrukce. Široká nabídka dekoračních látek umožňuje vytvořit designový box podle požadavků firmy i architektů. Za příplatek lze doplnit volitelnou výbavu: balanční židli, pracovní stůl a židli nebo čalouněnou sedačku.
A protože u akustiky rozhodují detaily, stojí za zmínku i samotná výroba. Ta je u akustických boxů technologicky náročná. Musí kombinovat konstrukční stabilitu, akustickou neprůzvučnost, ventilaci a komfort uživatele. Klíčové je zejména přesné řešení spojů konstrukce, protože i malá netěsnost může výrazně zhoršit akustické vlastnosti. U společnosti Hobis se jako akusticky výhodnější ukazuje bezrámová varianta konstrukce, protože díky lepší těsnosti minimalizuje únik zvuku a zvyšuje celkovou neprůzvučnost.
Officeo přitom není jen dodavatel boxů do kanceláře. Už třicet let pečuje o pracovní zázemí v mnoha českých firmách a organizacích. Když v roce 1996 firma začínala, svět fungoval jinak. Mnohé se změnilo, jedna věc však zůstala stejná: Snaha zajistit zákazníkům kancelář bez starostí. Dnes Officeo dodává vybavení více než 30 tisícům firem ročně a každý den se stará o to, aby drobnosti nebrzdily důležité věci.
Akustické boxy Hobis Cube představují chytrou investici do pracovního prostředí, které podporuje výkon, flexibilitu a dlouhodobou udržitelnost. A jestli existuje něco, co se v kancelářích budoucnosti bude cenit možná víc než další aplikace a obrazovky, je to schopnost nabídnout lidem klid přesně ve chvíli, kdy ho potřebují.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kanceláře budoucnosti.
