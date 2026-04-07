Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. ČTK to v úterý sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
DPP vypsal tendr na druhou část nové linky metra v polovině roku 2022. Sdružení Subterry od té doby vybral již dvakrát, kvůli řízením u ÚOHS iniciovaným neúspěšnými uchazeči jej však nejprve v roce 2023 sám zrušil a další výběr z roku 2024 zrušil úřad. Podpis smlouvy nyní umožnilo pravomocné rozhodnutí Mlsny v posledním řízení u ÚOHS a také únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil dříve vydané předběžné opatření zakazující kontrakt podepsat.
Potřetí sdružení podnik jako vítěze tendru vybral loni v říjnu, na základě tohoto výběru nyní podepsal smlouvu. „DPP po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. DPP očekává zahájení výstavby dalšího úseku metra D v nejbližších týdnech,“ uvedl Šabík. Kromě Subterry jsou ve sdružení firmy HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infrastructure a BeMo Tunneling.
Do tendru se kromě sdružení vedeného Subterrou a Strabagu přihlásila i skupina firem Porr, Vinci a Marti (PVM). Proti svému vyloučení z výběru také dlouho bojovalo u antimonopolního úřadu. Mlsna loni v září pravomocně rozhodl, že postup DPP byl v pořádku. PVM se obrátilo i na Krajský soud v Brně, který mu vyhověl předběžným opatřením zakazujícím DPP kontrakt uzavřít. To však letos v únoru zrušil NSS.
Metro D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba ze stanice Olbrachtova naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, která se staví od roku 2022. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, kvůli odporu neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuální harmonogram mluví o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist