V neděli 12. dubna se téměř 80 procent maďarských voličů dostavilo k urnám, aby vynesli nejrozhodnější demokratický verdikt v dějinách země. Strana Tisza Pétera Magyara získala ústavní většinu a ukončila šestnáctiletou vládu Viktora Orbána. Tři hodiny po uzavření volebních místností Orbán s nečekanou grácií přiznal porážku. Maďarsko dalo jasnou odpověď „ano“ na otázku, zda lze v kompetitivním autoritářském systému zvítězit u volebních uren.
Geopolitické důsledky jsou okamžité. Systematické využívání práva veta v Evropské unii jako politické zbraně ze strany Maďarska skončí. To zahrnuje blokování pomoci Ukrajině, zdržování sankcí proti Rusku a plošné maření rozšiřování EU. Přibližně 90 miliard eur z finanční pomoci EU Kyjevu, kterou Budapešť držela jako rukojmí, se nyní může pohnout kupředu. NATO ztrácí nespolehlivého spojence a získává na jeho místo ochotného partnera. Vladimir Putin přichází o hlavní nástroj, na který spoléhal při rozdělování Evropy zevnitř. Poprvé po deseti letech může EU fungovat bez permanentního potížisty u stolu.
Co se dočtete dál
- Jak budou vypadat konkrétní kroky k přepsání maďarské ústavy.
- Jak obnovit nezávislost Ústavního a Nejvyššího soudu.
- Jak transformovat veřejnoprávní média na nezávislé instituce.
