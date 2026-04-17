Před zimní olympiádou jsme argumentovali, že nás čeká pauza v nových světových konfrontacích minimálně po dobu jejího trvání. Ne snad z náhlého přívalu globálního rozumu, ale spíš proto, že špatný PR timing zůstává jednou z mála věcí, na které se velmoci ještě dokážou jakžtakž shodnout. Nyní se v podobném duchu blíží další dvě významné události: červnové mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe a následně listopadové midterms ve Spojených státech. A obě mají potenciál sehrát roli neformální brzdy.
Dá se proto očekávat, že urovnání současné izraelsko-americké blízkovýchodní eskapády může mít poměrně jasné datum, a to začátek června. Sportovní události jsou totiž stále prezentovány jako oslava míru, a to i přesto, že jejich reálný průběh občas připomíná spíš kontrolovanou ventilaci frustrace. Hlavně ale platí, že během nich se konflikty špatně prodávají.
Nu a po skončení velmi dlouhého fotbalového svátku bude již celkem málo času pouštět se do nějakých „velkých akcí“. Nemuselo by se totiž stihnout je urovnat i ekonomicky. Přece jen jedna věc je říct „Vyhráli jsme na celé čáře, díky za vaši pozornost“, druhá pak vysvětlovat, proč benzin podražil a vaše ekonomika se tváří, že si potřebuje na chvíli lehnout. A pro politické protivníky není před volbami lepšího dárku, snad jen protivník, který začne mluvit upřímně a má u toho omylem zapnutý mikrofon.
Končíme s písmenky, lejeme kulky! Američané hledají cestu, jak rychle zvýšit produkci munice
Vyjma toho uklidnění možná dočasně nastane i v samotné ekonomické oblasti, jelikož přesně tyto dvě události jsou patrně pro globální ekonomiku pozitivní. Například podle odhadu Moody’s přidá šampionát celé Severní Americe něco málo k růstu a část poptávky se přelije i globálně. Zároveň vstupovat do midterms s drahými pohonnými hmotami kvůli válkám, které jste sliboval již nikdy nevést, by pro Trumpovu administrativu znamenalo, že měla možná na začátku tři volební scénáře, ale ani v jednom nikoho nepřeprala.
Všechno je pouze otázka pravděpodobnosti. Nicméně pokud nic jiného, kalendář letos hraje docela umírněnou roli. Jakkoli je trochu smutné, kam že jsme to „dopracovali“, tak to je v dnešní době možná víc, než bychom normálně čekali.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist