Před zimní olympiádou jsme argumentovali, že nás čeká pauza v nových světových konfrontacích minimálně po dobu jejího trvání. Ne snad z náhlého přívalu globálního rozumu, ale spíš proto, že špatný PR timing zůstává jednou z mála věcí, na které se velmoci ještě dokážou jakžtakž shodnout. Nyní se v podobném duchu blíží další dvě významné události: červnové mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe a následně listopadové midterms ve Spojených státech. A obě mají potenciál sehrát roli neformální brzdy.

Dá se proto očekávat, že urovnání současné izraelsko-americké blízkovýchodní eskapády může mít poměrně jasné datum, a to začátek června. Sportovní události jsou totiž stále prezentovány jako oslava míru, a to i přesto, že jejich reálný průběh občas připomíná spíš kontrolovanou ventilaci frustrace. Hlavně ale platí, že během nich se konflikty špatně prodávají.

Nu a po skončení velmi dlouhého fotbalového svátku bude již celkem málo času pouštět se do nějakých „velkých akcí“. Nemuselo by se totiž stihnout je urovnat i ekonomicky. Přece jen jedna věc je říct „Vyhráli jsme na celé čáře, díky za vaši pozornost“, druhá pak vysvětlovat, proč benzin podražil a vaše ekonomika se tváří, že si potřebuje na chvíli lehnout. A pro politické protivníky není před volbami lepšího dárku, snad jen protivník, který začne mluvit upřímně a má u toho omylem zapnutý mikrofon.

Vyjma toho uklidnění možná dočasně nastane i v samotné ekonomické oblasti, jelikož přesně tyto dvě události jsou patrně pro globální ekonomiku pozitivní. Například podle odhadu Moody’s přidá šampionát celé Severní Americe něco málo k růstu a část poptávky se přelije i globálně. Zároveň vstupovat do midterms s drahými pohonnými hmotami kvůli válkám, které jste sliboval již nikdy nevést, by pro Trumpovu administrativu znamenalo, že měla možná na začátku tři volební scénáře, ale ani v jednom nikoho nepřeprala.

Všechno je pouze otázka pravděpodobnosti. Nicméně pokud nic jiného, kalendář letos hraje docela umírněnou roli. Jakkoli je trochu smutné, kam že jsme to „dopracovali“, tak to je v dnešní době možná víc, než bychom normálně čekali.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam