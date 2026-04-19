V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom dnes agentura AFP.

Od minulé středy platí mezi oběma zeměmi čtrnáctidenní příměří. První kolo mírových jednání skončilo minulý víkend v Pákistánu nezdarem, když Teherán odmítl americký požadavek nevyvíjet jaderné zbraně.

„V jednáních jsme dosáhli pokroku, ale stále existuje mnoho neshod a některé zásadní body zůstávají nevyřešeny,“ řekl předseda íránského parlamentu v televizním projevu. „K uzavření jednání máme ještě daleko,“ dodal.

Válka na Blízkém východě začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán. Jako jeden z hlavních důvodů útoku označil americký prezident Donald Trump zastavení teheránského jaderného programu.

Trump již v pátek uvedl, že Írán souhlasil s tím, že na dobu neurčitou jaderný program pozastaví. Teherán však tato tvrzení popřel a oznámil, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly.

 

Chystá se jednání v Pákistánu

V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy. Teherán podle Trumpa v sobotu porušil sjednané příměří, když v Hormuzském průlivu zahájil palbu na proplouvající lodě.

Pákistánem zprostředkované 14denní příměří mezi USA a Íránem vstoupilo v platnost minulý týden. Následná mírová jednání, kterých se minulý víkend v Islámábádu zúčastnil i viceprezident J. D. Vance, skončila bez úspěchu. Mezi spornými body bylo kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval.

V pátek Írán sice průliv otevřel, ale v sobotu ho opětovně zablokoval s odůvodněním, že Washington nadále pokračuje v námořní blokádě jeho přístavů. Několik plavidel pak hlásilo střet s íránskými ozbrojenými složkami.

Stanice ABC News po zveřejnění Trumpova příspěvku uvedla, že americkou delegaci povede opět viceprezident Vance. Odvolala se přitom na amerického velvyslance při OSN.

Spousta dronů k dispozici

Írán stále disponuje 40 procenty útočných dronů ze svého předválečného arzenálu. Po začátku příměří začal také vykopávat bombardováním zavalené podzemní bunkry a jeskyně, ve kterých skladuje balistické střely a zařízení k jejich odpalování. Až tyto vyčišťovací práce dokončí bude mít přístup k asi 70 procentům předválečných zásob balistických střel, již nyní má k dispozici přibližně 60 procent odpalovacích zařízení. S odvoláním na údaje z vojenské a zpravodajské komunity to píše deník The New York Times (NYT).

Přestože americko-izraelské údery na Írán značně poškodily větší íránské válečné lodě či provozy vyrábějící balistické střely, nijak nezmenšily schopnost Teheránu udržet si kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Obchodní lodě a tankery jsou vůči útokům relativně levných dronů bezbranné. Íránské ozbrojené síly v průlivu také používají malé čluny, které mohou dostat plavidla pod palbu.

Režim v Teheránu bez ohledu na budoucnost svého jaderného programu, proti kterému se staví USA, tak má významnou zbraň, kterou si udrží i v budoucnu. Touto zbraní je podle NYT jeho geografie, která Teheránu umožňuje v případě potřeby narušovat námořní dopravu v úzkém Hormuzském průlivu menšími a levnějšími zbraněmi.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam