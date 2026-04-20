Během prvních let ve vysoké politice byl Andrej Babiš vůči Číně ostražitý. Zčásti to zřejmě způsobila jeho vlastní a tehdy čerstvá zkušenost s podnikáním v říši středu, které skončilo ztrátou ve stamilionech, podstatné ale bylo, že před Pekingem nepoklonkoval. Byl k Číně podstatně kritičtější než koaliční ČSSD držící tenkrát většinu nejvyšších ústavních postů a nenechal se ani dotlačit k tomu, aby v roce 2016 odsoudil setkání českého ministra kultury a několika desítek zákonodárců s dalajlamou.
Na jakýkoli kontakt vysokých politiků s duchovním vůdcem tibetského národa – politické role v exilových strukturách se dalajlama už dávno zřekl – přitom Čína reaguje velice nedůtklivě a i tehdy hrozila důsledky, mezi nimiž byly i negativní dopady na ekonomickou spolupráci. Babiš se zastrašit nenechal a místo toho upozorňoval na to, že obchod s Čínou je extrémně nevyrovnaný, a to v náš neprospěch, a že ani čínské investice situaci nemění. „Čína tu nic nepředvedla, dalajlama ji neohrožuje,“ shrnuje jeho postoj, tak odlišný od bývalého prezidenta Miloše Zemana, titulek stranického webu ANO.
