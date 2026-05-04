Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení v pondělí schválila vláda, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
Podle Schillerové je hlavním cílem evidence narovnat podnikatelské prostředí. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. „Podnikatelé budou evidovat jen informaci o celkové částce, místě a času tržby, tedy minimum nutné pro efektivní kontrolní činnost,“ řekla. Zdůraznila, že součástí evidence nebudou obsah nákupu ani informace o kupujícím.
Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy mobil, tablet nebo stávající pokladní systém. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma.
Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do milionu korun, budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Schillerová řekla, že v tom ustoupila požadavkům koaličních partnerů. Zároveň ale upozornila, že pro živnostníky osvobozené od povinnosti evidovat tržby se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění zůstane beze změny.
Výjimku vláda stanovila také pro některé činnosti spolků. „Běžné komunitní akce jako plesy, zábavy, které nejsou podnikatelskou záležitostí, zůstávají mimo EET,“ řekla Schillerová. Pokud ale pořádající spolek podniká na základě živnosti a má roční tržby nad 500 tisíc korun, povinnost evidovat tržby se na něj vztahuje.
Na technickém řešení EET podle ministerstva financí pracuje Finanční správa. V polovině června zveřejní technické pokyny k EET pro vývojáře pokladních systémů. Aplikaci Moje EET by měla spustit od prosince. Evidence tržeb začne fungovat od 1. ledna, první měsíc ale bude v pilotním provozu.
Proti znovuzavedení EET vystupuje opozice. TOP 09 považuje povinnost evidovat bezhotovostní platby za protiústavní. Zároveň se obává, že nepoctiví podnikatelé najdou způsob, jak systém obcházet, zatímco poctiví se budou potýkat s novou regulací. ODS se domnívá, že očekávané výnosy z EET pro stát jsou nerealistické. Schillerová řekla, že očekává ve sněmovně věcnou debatu o návrhu, nepředpokládá ale obstrukce opozičních stran. Připomněla také, že obnovení EET podporují podnikatelské svazy.
Návrh zákona současně upravuje část daní. Obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu. Ministerstvo financí předpokládá, že tyto kroky sníží příjmy veřejných rozpočtů o 3,1 miliardy korun. Dalších 700 milionů korun by měl představovat výpadek DPH po snížení sazby na nealkoholické nápoje v restauracích z 21 na 12 procent. Osvobození spropitného od daně se podle ministerstva projeví snížením příjmů státu řádově o stovky milionů korun.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji zrušila vláda Petra Fialy (ODS).
