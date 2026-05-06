Když mělo v úterý ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou konferenci, neznalý pozorovatel by si mohl myslet, že resort neřídí ministr Aleš Juchelka (ANO), ale spíš ředitel IT sekce Karel Trpkoš. Hbitě odpovídá na dotazy novinářů a na rozdíl od ministra se rád chopí mikrofonu. A podle množících se hlasů z úřadu to není jen zdání.
Insideři tvrdí, že štíhlý muž, který poutá pozornost svou výškou, získal za dobu Juchelkova úřadování značnou moc a vliv. Chodí například mezi poslance sociálního výboru vysvětlovat politiku ANO, vede personální čistky spojené s nástupem nového ministra a řídí klíčové porady resortu. Kdo je tedy „nejmocnější úředník“ a proč dnes mnoho lidí vyčítá někdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí (MPSV) Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), že Trpkoše „stvořil“?
