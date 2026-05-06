Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Jeronýma Tejce (za ANO) minulý týden předložilo nečekanou změnu trestního řádu. Ta má výrazně omezit pravomoci odvolacího soudu v případě, kdy nesouhlasí se zproštěním viny obžalovaných ze strany prvoinstančního soudu.
Tejcův resort poslal návrh do připomínkového kolečka jen krátce před vynesením nepravomocného rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Soudce Jan Šott v pondělí až napotřetí – po dvou dřívějších osvobozujících rozsudcích – uznal vinnou někdejší spolupracovnici premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše Janu Nagyovou z dotačního podvodu a udělil jí tříletou podmínku.
Šott se přitom při odůvodnění rozsudku netajil tím, že rozhodl proti svému přesvědčení. Ale musel poslechnout odvolací soud, který jeho původní osvobozující verdikty loni v červnu zrušil s tím, že Šott nesprávně hodnotil některé důkazy. Sám tehdy některé důkazy provedl a přikázal Šottovi, jak je má při novém rozhodnutí posuzovat. Ten tak sice nadřízenému soudu vyhověl, ale současně uvedl, že doufá, že případ definitivně rozhodne Nejvyšší či Ústavní soud.
Nový návrh, na který upozornil jako první server Seznam Zprávy, pravomoci odvolacího soudu výrazně umenšuje. A výslovně zmiňuje, že nemůže prvoinstanční soud zavázat k tomu, jak má hodnotit důkazy a jaké závěry na jejich základě má učinit. HN přinášejí analýzu případných dopadů změny na celý soudní systém.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.