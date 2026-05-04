Tříletá podmínka se zkušební dobou pět let a peněžitý trest ve výši půl milionu korun. Až napotřetí senát Městského soudu v Praze v čele s Janem Šottem nepravomocně potrestal Janu Nagyovou za padesátimilionový dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Ale jedním hlasem dodal: za předchozími dvěma osvobozujícími rozsudky si stojíme. Nicméně jsme povinni poslechnout odvolací soud a jeho hodnocení jednotlivých důkazů.
Šott totiž Nagyovou i premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše dvakrát osvobodil s tím, že nemůže vyloučit, že verze, kterou se hájili, je pravdivá. Odvolací Vrchní soud ale dvakrát jeho verdikt zrušil. A napodruhé Šottův osvobozující rozsudek ostře zkritizoval.
Odvolací senát Vrchního soudu v čele s Evou Brázdilovou sám provedl některé důkazy a podle něj z nich bylo zjevné, že se Babiš i jeho tehdejší poradkyně a nyní europoslankyně za ANO Jana Nagyová dopustili dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Šott tak napotřetí Nagyovou uznal vinnou. O Babišovi rozhodnout nemohl, protože jej poslanci nevydali k trestnímu stíhání. „Jsme vázáni právním názorem odvolacího soudu. Ten je oprávněn sám provést důkazy, zhodnotit je a dospět ke skutkovým závěrům, kterými jsme povinni se řídit,“ uvedl Šott.
Až skončí Babišovi mandát, od podání dotace na Čapí hnízdo uplyne dvacet let. Co to udělá s trestem?
Podle Šotta není jeho senát oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil nebo jak komplexní dokazování provedl. „Jsme ale nadále přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena. Nemůžeme ale nerespektovat usnesení Vrchního soudu,“ zdůraznil.
Babiš i Nagyová byli obžalováni za to, že farmu Čapí hnízdo v roce 2008 účelově a jen papírově vyčlenili z Agrofertu, aby mohla získat dotaci z programu pro malé a střední podniky. Zásadní rozdíl v hodnocení Šottova senátu a odvolacího Vrchního soudu je v tom, zda farma měla reálnou šanci fungovat jako samostatný podnik a zda tak lze uznat verzi Babiše a Nagyové, že ji skutečně původně chtěli provozovat premiérovi příbuzní. A tedy zda její dočasné vyčlenění z Agrofertu (kam se po pěti letech vrátila) bylo čistě účelové právě kvůli získání dotace.
Začíná jedenáctý rok s kauzou Čapí hnízdo: Kdy bude konec a kdo může za to, že se tak vleče
Zatímco Šott první možnost nevyloučil, a proto mu podle jeho slov nezbylo nic jiného než Babiše a jeho bývalou poradkyni osvobodit, odvolací soud došel k tomu, že vše bylo účelové. Soubor nepřímých důkazů podle odvolacího soudu tvoří ucelený řetězec, který vylučuje jiný závěr než ten, že oba obžalovaní jednali v přímém úmyslu neoprávněně získat dotaci.
Obhájci Nagyové se na místě odvolali. Je tak zjevné, že případ poputuje znovu k Vrchnímu soudu v Praze, a pokud ten Šottův verdikt potvrdí, tak i k Nejvyššímu a poté případně i Ústavnímu soudu. Ostatně i sám Šott tuto cestu naznačil a víceméně i doporučil. „Obžalovaná má právo se bránit mimořádnými opravnými prostředky i ústavní stížností a my věříme, že soudy, které o nich budou rozhodovat, vše pečlivě posoudí,“ uvedl Šott.
Jiný postup než poslechnout Vrchní soud by podle Šotta vedl jen k protahování řízení, protože odvolací soud by nové rozhodnutí opět zrušil. Mohl by navíc i přikázat, aby případ dostal jiný senát.
Ve hře je i osud Andreje Babiše poté, až mu vyprší jeho současný poslanecký mandát, a tedy i imunita, která brání v jeho stíhání. Vrchní soud totiž ve svém loňském rozhodnutí řekl, že kroky obou obžalovaných při získání neoprávněné dotace se vzájemně logicky doplňovaly. A pokud tedy Vrchní soud potvrdí vinu Nagyové a jeho verdikt nezruší Nejvyšší či případně Ústavní soud, měl by stejně skončit i Babiš.
Případ možného dotačního podvodu začala policie vyšetřovat v roce 2015. Na délce celé kauzy se podepsalo i to, že policie opakovaně musela žádat o vydání Andreje Babiše ke stíhání. Například odvolací senát musel loni čekat 10 měsíců na to, až imunity zbaví Nagyovou Evropský parlament.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist