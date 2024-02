Velice rychlý průběh měl opakovaný proces s expremiérem a bývalým majitelem společnosti Agrofert Andrejem Babišem a jeho spolupracovnicí Janou Nagyovou v dotační kauze Farmy Čapí hnízdo. Senát Městského soudu v Praze v čele s Janem Šottem oba i napodruhé zprostil obžaloby z padesátimilionového dotačního podvodu.

Soudce Šott sice obžalobu označil za logickou. Ale pro to, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými, to podle něj nestačilo. „Důkazy netvoří ucelený řetězec, který by usvědčoval obžalované a vyvracel jejich obhajobu,“ uvedl Šott.

Na nové projednání si vyčlenil dva dny. Ale již po dvou hodinách ukončil dokazování. A po dalších čtyřech hodinách závěrečných řečí oznámil vynesení verdiktu. V něm odmítnul návrh žalobce, aby oba poslal na tři roky podmíněně do vězení a Babišovi navíc dal desetimilionový peněžitý trest, Nagyové pak ve výši pět set tisíc. Ani jeden si verdikt nevyslechl, po svých závěrečných řečech odešli z jednací síně.

