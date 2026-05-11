Když má firma nebo úřad průšvih, zpravidla se řeší odpovědnost nejvyššího vedení. Například když měl Uber problémy s toxickou firemní kulturou a s regulátory, musel odejít Travis Kalanick. Dieselgate stála místo šéfa Volkswagenu Martina Winterkorna. Když ministerstvo pro místní rozvoj zpackalo digitalizaci, byl odvolán ministr Ivan Bartoš. Během covidové epidemie padlo hned několik ministrů zdravotnictví. Ani jeden samozřejmě přímo nezavinil všechny problémy. Ale měli odpovědnost a museli jít.
Teď má obrovský průšvih fotbalová Slavia Praha. A kupodivu nikoho ani nenapadne, že by měl vyvodit odpovědnost její nejvyšší šéf Jaroslav Tvrdík. Ten naopak sklízí obdiv za krizovou komunikaci plnou omluv a za drajv, se kterým trestá všechny reálné i domnělé viníky. Samozřejmě krom sebe samého. Vlastně to nakonec vypadá, že klubu, jehož fanoušci vtrhli před koncem derby na plochu a napadli nejen fanoušky, ale i hráče soupeře, dosud ani nešéfoval. Případně že ho, nebožáka, který vždy vše myslel dobře, všichni zlotřile ignorovali.
Co se dočtete dál
- Jak se Jaroslav Tvrdík podílel na vzniku slávistického průšvihu.
- Jak se nyní snaží z odpovědnosti „vykomunikovat“.
- Lze dosáhnout změny ve Slavii a ve fotbale celkově se stále stejnými lidmi.
