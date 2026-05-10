Pro fotbalovou Slavii to mohl být večer, kdy oslaví svůj další titul v nejvyšší soutěži. Místo toho se od soboty řeší skandální chování slávistických příznivců, kteří vtrhli na hřiště před ukončením utkání se Spartou a někteří z nich napadali hráče soupeře i jeho fanoušky, jejichž sektor zasypali hořící pyrotechnikou. Pro pražskou Slavii a celý český fotbal jde o ostudu, které si všímají i zahraniční média, a ohradili se i partneři Chance ligy.
Bezprecedentními událostmi se v neděli dopoledne na mimořádném zasedání zabývala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která zahájila řízení s oběma kluby. Vedle kontumační porážky 0:3 hrozí Slavii podle řádu za hrubé nezvládnutí povinností pořadatelské služby pokuta až do výše 10 milionů korun a také uzavření stadionu. Verdikt vynese komise v úterý. Již ve středu ve vloženém kole mají červeno-bílí přivítat v Edenu Jablonec.
Sobotní šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo za stavu 3:2, který by domácím s předstihem zajistil titul, na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec. Letenští z obav o bezpečnost odmítli duel dohrát.
Napadení sparťanských hráčů policisté od sobotního večera vyšetřují pro podezření z výtržnictví, za což hrozí až dvouleté vězení. V následujících dnech je čeká prověřování kamerových záznamů. „Je jich mnoho,“ podotkl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Vedení Slavie chování svých fanoušků odsoudilo slovy předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. „To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Aréně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu. To není fotbal, to není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni,“ uvedl Tvrdík a připojil omluvu, kde kromě napadených hráčů Sparty či jejích fanoušků jmenoval například také všechny slušné slávisty, kteří „odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem“.
Představenstvo SK Slavia Praha udělilo doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny návštěvníkovi, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a napadl Jakuba Surovčíka.
Ještě před verdiktem disciplinární komise Slavia rozhodla o dočasném uzavření severní tribuny, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří napadli hráče Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Jednoho z nich už Slavia takto potrestala. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.
Ozvala se i Sparta. „Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu,“ uvedl klub z pražské Letné v krátkém prohlášení na síti X.
Sobotní události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu. Jen při březnovém derby byli příkladem Simon Deli skandující v rámci předzápasového programu pokřik „Smrt Spartě“ a agresivní…— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 10, 2026
„Přijímám omluvu Jaroslava Tvrdíka, vážím si i jeho odvahy, že ji vyřknul prakticky bezprostředně po přerušení utkání. Nicméně tím, že neustále dochází k omlouvání chování hráčů Slavie, realizačního týmu i jejích fanoušků, které je výrazně za hranou, má vedení Slavie podíl na včerejším závěru,“ uvedl pak místopředseda představenstva Sparty František Čupr pro server iSport.cz.
To, v jakém světle se ocitl český fotbal, se nelíbí titulárnímu sponzorovi první fotbalové ligy, sázkové kanceláři Chance. „Fotbal nemůže být místem, kde jsou ohrožováni jeho hlavní aktéři ani kdokoli další na stadionu,“ uvedla kancelář v prohlášení. „Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu,“ doplnila Chance, jejíž jméno od sezony 2024/25 nese vedle nejvyšší soutěže také druhá liga. Kriticky se vyjádřila také stanice Oneplay Sport, hlavní vysílací partner ligy.
Utkání má vážnou dohru i pro dva hráče Slavie, kteří v zápase viděli červenou kartu. Tomáš Chorý za úder loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, David Douděra za hrubé urážky rozhodčích. Chorý, který v sezoně dostal už třetí červenou, ani Douděra si už v sešívaném dresu nezahrají. Podle Tvrdíka byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu.
