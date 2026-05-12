Včelstva v České republice přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni a jejich úhyny klesly na 11,3 procenta, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024/2025 v Česku nepřežila čtvrtina včelstev. Vyplývá to z mezinárodního projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, do kterého se zapojilo 8610 chovatelů z celé republiky.
Na sběru dat od chovatelů včel i na vyhodnocení průzkumu se podílejí vědci z katedry biochemie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Pracovní společností nástavkových včelařů. „Zatímco loni jsme informovali o extrémním úhynu zhruba 26 procent včelstev, aktuální zjištěné celorepublikové úhyny ve výši 11,3 procenta jsou výrazně optimističtější,“ uvedl Jiří Danihlík z katedry biochemie PřF UP.
K 1. září loňského roku bylo v České republice registrováno bezmála 600 tisíc včelstev, chovatelé tak v zimních měsících přišli o přibližně 68 tisíc z nich.
Z průzkumu mezi chovateli vyplynulo, že včelaři si často stěžují na zkracující se zimní období, kvůli kterému se včelstva vyčerpávají a poskytují roztočům ideální podmínky pro šíření obávané varroázy.
Vědci se pomocí klimatických dat a informací o úhynech v jednotlivých lokalitách pokusí vyvinout model, díky kterému budou moci lépe předvídat problémy s varroázou a upravit harmonogram ošetřování.
