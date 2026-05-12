Včelstva v České republice přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni a jejich úhyny klesly na 11,3 procenta, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024/2025 v Česku nepřežila čtvrtina včelstev. Vyplývá to z mezinárodního projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, do kterého se zapojilo 8610 chovatelů z celé republiky.

Na sběru dat od chovatelů včel i na vyhodnocení průzkumu se podílejí vědci z katedry biochemie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Pracovní společností nástavkových včelařů. „Zatímco loni jsme informovali o extrémním úhynu zhruba 26 procent včelstev, aktuální zjištěné celorepublikové úhyny ve výši 11,3 procenta jsou výrazně optimističtější,“ uvedl Jiří Danihlík z katedry biochemie PřF UP.

K 1. září loňského roku bylo v České republice registrováno bezmála 600 tisíc včelstev, chovatelé tak v zimních měsících přišli o přibližně 68 tisíc z nich.

Z průzkumu mezi chovateli vyplynulo, že včelaři si často stěžují na zkracující se zimní období, kvůli kterému se včelstva vyčerpávají a poskytují roztočům ideální podmínky pro šíření obávané varroázy.

Vědci se pomocí klimatických dat a informací o úhynech v jednotlivých lokalitách pokusí vyvinout model, díky kterému budou moci lépe předvídat problémy s varroázou a upravit harmonogram ošetřování.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam