Nezaměstnanost v Česku klesla v dubnu na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Ve srovnání s loňským dubnem je podíl nezaměstnaných o 0,6 procentního bodu vyšší. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Úřad práce ČR. Za meziměsíčním snížením nezaměstnanosti stály sezonní práce. Analytici ale upozornili, že pokles byl slabší, než je v tomto období obvyklé, a dubnová nezaměstnanost tak byla nejvyšší za deset let.
Bez práce bylo na konci dubna 364 472 lidí, proti předchozímu měsíci se jejich počet snížil zhruba o 8000. Počet volných míst vzrostl zhruba o 3000 na 94 483. Loni v dubnu práci hledalo 318 540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.
Za poslední dva měsíce nezaměstnanost klesla o 0,3 procentního bodu. „Toto příznivé období obvykle setrvává až do měsíce června, a i když je pravděpodobné, že se vývoj zpomalí, stále bude mnoho příležitostí pro získání uplatnění,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
I přes pětiprocentní nezaměstnanost není důvod k panice. Ale obezřetnost je namístě
Analytici se shodli, že pokles nezaměstnanosti způsobil náběh sezonních prací. „S příchodem jara firmy tradičně rozšiřují své týmy, vidíme to i v rostoucí poptávce po sezonních pracovnících,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad ČR Martin Jánský.
Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil ale upozornil, že obvykle bývá náběh sezonních prací výraznější. „Zatímco letos nezaměstnanost meziměsíčně klesla pouze o 0,1 procentního bodu, historicky jsme byli v dubnu zvyklí spíše na pokles v okolí 0,3 procentního bodu. Je tedy nesporné, že český trh práce zůstává spíše v útlumu, když vykazuje nejvyšší dubnovou nezaměstnanost od roku 2016,“ uvedl Hradil.
Na trhu práce přetrvávají výrazné regionální rozdíly. Nejvyšší nezaměstnanost byla v dubnu v Ústeckém kraji, kde činila 7,4 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj s 6,9 procenta nezaměstnaných. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, a to 3,8 procenta. Meziměsíčně klesla nezaměstnanost ve 12 krajích, nezměnila se pouze v Praze a v Plzeňském kraji.
„Volná pracovní místa vznikají tam, kde o ně není velký zájem, zatímco problematické regiony v severních Čechách nebo na severní Moravě zůstávají na svém,“ upozornil hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Nejvíce volných pracovních míst je v Praze, zaměstnavatelé jich tam na konci dubna nabízeli 24 117.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci dubna 98 832 lidí, tedy více než čtvrtina všech uchazečů o zaměstnání. V dubnu vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů na podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1,87 miliardy korun, v březnu to bylo 2,09 miliardy korun.
V dalších měsících by český trh práce mohly podle odborníků zasáhnout důsledky války v Íránu, zejména pokud se bude konflikt protahovat. „Zvyšuje se tak pravděpodobnost vývoje české ekonomiky mírně stagflačním směrem, tedy o něco slabším hospodářským růstem a vyšší inflací. Výsledně i pokles nezaměstnanosti může být díky tomu o něco pozvolnější,“ upozornil hlavní analytik Citfinu Mirolav Novák.
