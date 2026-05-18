Prodej elektromobilů v dubnu vzrostl meziročně o 37 procent na 1684 vozů. Za první čtyři měsíce roku se proti stejnému období loni zvýšil o 18 procent na 5123 vozidel. Prodej aut s hybridním pohonem se od ledna do konce dubna meziročně zvýšil o 16 procent na 23 595 vozidel. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější značkou elektromobilů byla Škoda Auto s nárůstem o 20 procent na 1906 vozů, druhá je přes čtyřprocentní pokles Tesla. Na třetí místo se dostal Mercedes‑Benz s meziročním nárůstem o 60 procent na 237 vozů.
Mezi hybridy stále vede Toyota s 3716 vozy, druhá je Škoda s 3040 vozy a na třetí místo se posunula Dacia s prodejem 1611 hybridních aut. Následuje Mercedes‑Benz a Volvo.
„Prodej elektromobilů i hybridů rostl do dubna na rozdíl od celého trhu dvojciferným tempem. Prodej v příštích měsících ještě může podpořit nestabilita v oblasti zdražování pohonných hmot. To je již patrné v nárůstu objednávek a v prodejích se projeví v okamžiku, kdy budou objednané vozy dodávány z výroby. Ropná krize a zdražování pohonných hmot dlouhodobě zvyšují zájem Čechů o hybridy a elektromobily a tento trend bude velmi pravděpodobně pokračovat,“ uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
Celkové registrace vozů s alternativním pohonem meziročně stouply o 12,3 procenta na 29 833 aut. Jejich podíl na celkových registracích byl 36 procent. Celkový prodej nových aut do dubna vzrostl o 2,5 procenta na 82 949 vozidel.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist