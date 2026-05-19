Sudetoněmecké dny v Brně se o tomto víkendu podle organizátorů budou konat i přesto, že poslanci vládních stran minulý týden vyzvali ke zrušení akce. Někteří politici mluví o „provokaci“. Sudetští Němci se v jihomoravské metropoli už řadu let účastní vzpomínkového pochodu, který míří do Pohořelic. Tedy do místa, kam těsně po skončení války nuceně putovalo na 20 tisíc jejich krajanů, z nichž asi 1700 nepřežilo.
„Ke konání letošních Sudetoněmeckých dnů jsme dostali pozvání od sdružení Meeting Brno, což nás potěšilo a řekli jsme si, že to tam uděláme. I když se ozvali naši přátelé i z jiných měst a ptali se, proč to neuspořádáme u nich,“ říká během rozhovoru v Mnichově mluvčí a hlavní postava landsmanšaftu Bernd Posselt.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.