V současnosti je lepší preferovat evropské akcie před americkými. Hlavním důvodem je kombinace fundamentálních faktorů, které podle mého názoru ve střednědobém horizontu vytvářejí výrazně příznivější investiční profil pro evropský akciový trh.
Prvním a nejdůležitějším argumentem jsou valuace. Evropské akcie se obchodují s výrazným diskontem vůči americkým, přičemž tento valuační rozdíl je příliš vysoký. Jinými slovy, americký trh dnes do značné míry zaceňuje enormně optimistický scénář, zatímco evropský trh nabízí daleko větší bezpečnostní polštář.
Druhým důležitým faktorem je dividenda. Evropské akcie obecně nabízejí podstatně vyšší očekávaný dividendový výnos. To je ve střednědobém horizontu významné, protože dividendy představují stabilnější složku celkového akciového výnosu a mohou částečně kompenzovat případnou vyšší volatilitu.
Třetím argumentem je měnové riziko. U amerických akcií očekávám výrazně negativní příspěvek do celkového výnosu v české koruně ze strany dolaru, který by měl ve střednědobém horizontu výrazně oslabit. Důvodem je především rekordní dvojitý deficit americké ekonomiky, jde o schodek vládního rozpočtu a saldo běžného účtu platební bilance. K tomu se přidává rovněž rekordní záporná čistá mezinárodní investiční pozice USA (NIIP – Net International Investment Position, zahraniční aktiva vlastněná Američany vs. domácí aktiva držená cizinci). Tyto nerovnováhy výrazně zvyšují pravděpodobnost strukturálního znehodnocení dolaru.
Čtvrtým argumentem ve prospěch evropských akcií je historicky extrémní koncentrace amerického indexu S&P 500. Skupina Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia a Tesla) dnes představuje přibližně třetinu celkové tržní kapitalizace indexu. To znamená, že vývoj amerického trhu je stále více závislý na velmi úzké skupině technologických titulů. To zvyšuje zranitelnost amerického akciového trhu jako celku.
Souhrnně proto pro střednědobý investiční horizont následujících pěti let považuji evropské akcie za daleko atraktivnější volbu. Jsou výrazně levnější, nabízejí podstatně vyšší dividendový výnos, nejsou zatíženy stejným měnovým rizikem a mají zdravější sektorovou i titulovou diverzifikaci.
