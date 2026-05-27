Před českými firmami nejen z obranného průmyslu stojí zajímavá výzva: získat část z obřího balíku stovek miliard eur, které v příštích letech plánuje investovat do obrany německá vláda. Jen pro letošní rok schválil Bundestag na obranu rekordních 108,2 miliardy eur, v přepočtu zhruba 2,6 bilionu korun.
Díky tradičnímu propojení českého a německého průmyslu nejsou české firmy bez šance se na německém zbrojení podílet. Pravděpodobnost by byla ještě vyšší, pokud by se Česko zapojilo do některého z dalších německých programů, jako to udělalo v případě objednávky tanků Leopard 2A8. Díky tomu například firma CSG získala velkou zakázku na výrobu koreb tanků pro všechny státy, které si je nově objednaly. Jak tedy šance zvýšit, budou ve čtvrtek v Berlíně diskutovat na pracovním setkání organizovaném českým velvyslanectvím jak delegace ministerstev obrany, tak hlavně zástupci více než pěti desítek českých a německých firem.
Co se dočtete dál
- Co se bude dít v Berlíně
- Proč mají Němci zájem o spolupráci s Čechy
- Proč je zájem o staré i nové výrobce
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.