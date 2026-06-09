Zahraniční maloobchodní prodejci nejeví zájem o vstup na rozsáhlý ruský trh. Během ledna až května na něj poprvé po mnoha letech nevstoupil žádný z nich. Přitom za stejné období loňského roku kamenné prodejny v Rusku otevřelo devět cizích značek, například španělská šperkařská firma Pdpaola, italská oděvní značka Carra nebo běloruská Mua.
„Takový nezájem jsme nezaznamenali ani během lockdownu v roce 2020, ani v první polovině roku 2022, kdy Západ uvalil na Rusko sankce,“ cituje list Vedomosti Vasilije Grigorjeva z moskevské realitní firmy CORE.XP. Podle její zprávy se během celého minulého roku v ruské maloobchodní síti objevilo 12 zahraničních značek proti 24 v roce 2024.
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