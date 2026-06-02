Míra inflace v eurozóně v květnu vzrostla na 3,2 procenta z dubnového tempa tří procent, zejména kvůli vyšším cenám energií a služeb. V rychlém odhadu to v úterý uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Inflace se tak znovu vzdálila od dvouprocentního cíle Evropské centrální banky (ECB), což posiluje očekávání, že ECB ještě tento měsíc zvýší hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu.
Údaje za celou Evropskou unii, tedy i za Česko, první rychlý odhad neobsahuje. Meziměsíčně se ceny v eurozóně zvýšily o 0,1 procenta.
Výsledky jsou v souladu s očekáváním analytiků podle ankety agentury Reuters. Ceny energií v květnu meziročně stouply o 10,9 procenta, ceny služeb se zvýšily o 3,5 procenta.
Zrychlila i takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny energií a potravin. Zvýšila se na 2,5 procenta z dubnového tempa 2,2 procenta. Hlavní příčinou byly dražší služby a také vyšší ceny průmyslových výrobků. Ceny potravin, alkoholu a tabáku meziročně stouply o dvě procenta.
Finanční trhy předpokládají, že ECB 11. června zvýší základní úrok o čtvrt procentního bodu. Kromě toho očekávají ještě jedno nebo dvě další zvýšení na podzim. Bankéři už dali najevo, že vyšší inflace ospravedlňuje zvýšení úrokových sazeb.
Nejvyšší míru inflace v eurozóně v květnu vykázalo Bulharsko, kde ceny stouply o 6,3 procenta. Naopak nejnižší byla inflace na Maltě, kde byly spotřebitelské ceny meziročně vyšší o 2,1 procenta.
Konečnou zprávu o květnové inflaci, která bude zahrnovat rovněž údaje za celou EU, zveřejní Eurostat 17. června.
