Drážní průmysl prochází bezprecedentní transformací. Požadavky na bezpečnost, prediktivní údržbu a absolutní dohledatelnost každého komponentu rostou. Zásadním hybatelem této změny je tlak velkých evropských dopravců na standardizaci. Končí tedy vlastní systémy značení a železnice přechází na univerzální jazyk byznysu – standardy GS1. Aby však data přežila v extrémním drážním prostředí, vyžadují nosiče nekompromisní kvality. A zde vstupuje do hry globální výrobce průmyslové identifikace Brady Corporation.
Co je GS1 a proč vládne železnici?
GS1 je mezinárodní organizace, která definuje celosvětové standardy pro identifikaci. V průmyslu se používají pokročilé 2D kódy (GS1 DataMatrix) a RFID standardy (EPC), jež nesou obrovské množství dat – od sériového čísla přes datum výroby až po historii údržby.
Moderní výroba kolejových vozidel
Vyžaduje značení, které přežije extrémní podmínky i desítky let provozu. Společnost Brady připravila průvodce inovativními identifikačními technologiemi, které dnes definují standardy bezpečnosti a efektivity v evropském železničním průmyslu. Zjistěte, jak optimalizovat vaše procesy a zajistit stoprocentní trasovatelnost každého komponentu díky řešením šitým na míru moderní železnici. Vyžádejte si dokument na e‑mailu: czechrepublic@bradycorp.com
Výrobci vlaků a národní dopravci potřebují systémy, které si rozumí napříč Evropou bez ohledu na to, kdo díl vyrobil. Použití standardu GS1 dnes není jen otázkou prestiže, ale tvrdou podmínkou v tendrech. Kdo nedokáže komponenty značit podle GS1, vypadává z dodavatelských řetězců. Implementace GS1 přináší výrazné zrychlení údržby v depech, zamezuje použití necertifikovaných padělků a umožňuje okamžitou reakci při svolávacích akcích.
Jediný partner pro vše pod značkou Brady
Standard GS1 je dokonalý datový model. Ale na lokomotivě, která čelí mrazu, oleji, UV záření a agresivním chemikáliím, datový model nepomůže, pokud štítek odpadne nebo vybledne. Naštěstí existuje komplexní, uzavřený ekosystém průmyslové identifikace, který jako jediná dodává společnost Brady.
Nejde ale jen o prodej štítků. Firma poskytuje ucelené řešení od A do Z. Základem je špičkový software Brady Workstation, který dokáže přímo komunikovat s ERP systémy podniku, automaticky převádět data do formátu GS1 a odesílat je k tisku.
Samotný tisk probíhá na širokém portfoliu průmyslových tiskáren Brady – od robustních stacionárních modelů na výrobní lince až po mobilní zařízení pro techniky v terénu. Zásadní je ale to, na co se tiskne. Díky více než stoleté historii a zaměření na výzkum Brady vyniká v materiálové vědě. Jeho extrémně odolné etikety, splňující nejpřísnější protipožární normu EN 45545‑2, garantují čitelnost po desítky let. Ať už jde o značení kabelových svazků, desek plošných spojů nebo masivních kovových dílů podvozků, Brady má materiál, který vydrží téměř vše.
Díky akvizici a integraci technologií od společnosti Gravotech, která je součástí skupiny, navíc portfolio doplňuje špičkové laserové a mikroúderové značení (DPM) pro ty nejextrémnější aplikace, kde je nutné kód vyznačit přímo na výrobku.
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Budoucnost železnice je bezdrátová a Brady v ní hraje prim díky komplexnímu pojetí RFID technologií. Nabídka se neomezuje pouze na samotné tagy, ale pokrývá celou infrastrukturu. Má v portfoliu ucelený sortiment fixních i mobilních čteček, zajišťuje precizní programování čipů přesně dle datových struktur GS1 a poskytuje široké spektrum RFID etiket s extrémní odolností. Vrcholem této nabídky jsou speciální on‑metal RFID tagy, které dokážou spolehlivě přenášet data i z masivních kovových povrchů lokomotiv, což byl na železnici historicky obrovský technický problém.
Nejlepší na světě
Ať už integrujete 2D kódy, odolné etikety, přímé značení dílů nebo sofistikované RFID sítě, Brady Corporation je jediným partnerem, kterého potřebujete. Řešení je výjimečné tím, že spoluprací s jediným dodavatelem dokážete pokrýt celý proces. Právě tato unikátní kombinace hluboké materiálové vědy a technologické expertizy umožňuje bezpečně propojit digitální požadavky GS1 s náročnou fyzickou realitou drážního průmyslu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.
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