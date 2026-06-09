Infrastruktura pod tlakem
Železniční doprava v Evropě zažívá návrat do centra pozornosti. Elektrizace sítí pokračuje, objem přepravy roste a s ním i nároky na dostupnost každého kilometru trati. V tomto kontextu se kritickým článkem celého systému stává trolejové vedení – trakční napájení, bez kterého moderní elektrická železnice nefunguje. Porucha na trolejovém vedení okamžitě zastaví vše najednou: dálkové expresy i příměstské linky, osobní i nákladní provoz. Každá minuta výluky se promítá do spolehlivosti celého systému, reputace provozovatele i ekonomiky provozu.
Právě proto přikládají vyspělí správci infrastruktury stále větší váhu tomu, jak jsou stroje pro výstavbu a údržbu trolejového vedení pořizovány, provozovány a servisovány. Zkušenosti z Evropy jsou v tomto ohledu jednoznačné: správci, kteří zvolili systematický přístup k celému životnímu cyklu techniky, mají dnes nižší provozní náklady, vyšší dostupnost tratí a lépe připravenou organizaci na výzvy rostoucí poptávky po kapacitě sítě.
Nová generace strojů: Plasser CatenaryCrafter
Přední světový výrobce specializované kolejové techniky Plasser & Theurer odpověděl na tyto požadavky vývojem nové produktové řady Plasser CatenaryCrafter – strojů určených pro výstavbu, inspekci a údržbu trolejového vedení i pro rychlý zásah při poruchách. Vídeňská firma s více než sedmdesátiletou historií a zastoupením ve 110 zemích světa tak definuje nový standard v segmentu techniky pro trakční napájení.
Základem řady je nosné vozidlo ve dvou délkových variantách – s rozvorem 12,5 nebo 15,4 metru. Na tomto základě bylo realizováno několik typů se specifickými pracovními agregáty, přizpůsobenými různým úkolům: od každodenní inspekce a montáže trolejového vedení až po rychlou opravu po mimořádné události na trati. Všechny typy přitom sdílejí shodný ovládací koncept z jednoho stanoviště strojvedoucího, což výrazně usnadňuje školení obsluhy a správu celé flotily.
E³: hybridní pohon pro čistší a tišší provoz
Klíčovou inovací je pohonný systém E³, kombinující tři vzájemně zastupitelné zdroje energie. Sběrač umožňuje odběr proudu přímo z trolejového vedení, trakční baterie s kapacitou až 200 kWh pokryje energii pro celou pracovní směnu v délce osmi až deseti hodin, dieselelektrická záloha zajistí provoz na neelektrizovaných úsecích nebo v nouzi. Přepínání mezi zdroji probíhá bez přerušení práce, elektrické brzdy umožňují rekuperaci energie zpět do baterií. Výsledkem je plně bezemisní a tichý provoz v pracovním režimu – s přímým dopadem na pracovní podmínky posádky i na sousední zástavbu při noční práci.
V dopravním režimu dosahují stroje rychlosti až 120 km/h, jsou vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS druhé úrovně a splňují požadavky čtvrtého železničního balíčku EU. Dva stroje lze provozovat v mnohočetné trakci z jednoho stanoviště, což zvyšuje výkon při těžkých soupravách a usnadňuje logistiku nasazení. Dieselelektrický agregát lze provozovat na syntetické palivo HVO100, čímž se dále snižuje uhlíková stopa provozu.
Stroje jsou v provozu nebo ve stadiu dodávky u provozovatelů v Rakousku, Německu a Polsku. Největší zakázkou tohoto typu v Evropě byl kontrakt s ÖBB Infrastruktur na 56 vozidel s opcí na dalších 46. Za tímto číslem stojí zásadní filozofická změna: namísto dvanácti různých typů vozidel stačí tři, všechny na jednotné konstrukční platformě. Výsledek je přímočarý – nižší náklady na školení, zjednodušená logistika náhradních dílů a kratší prostoje při opravách.
Modularita a lifecycle přístup: ekonomika, která dává smysl
Moderní filozofie provozu průmyslové techniky se od prostého nákupu stroje a následné improvizované údržby přesunula ke komplexnímu řízení celého životního cyklu. Modulární konstrukce CatenaryCrafteru tento přístup přímo podporuje: klíčové komponenty jsou sdruženy do předem připravených výměnných celků, což umožňuje rychlou výměnu a minimalizaci prostojů. Stroj, jehož součásti lze standardizovaně servisovat, obnovovat nebo modernizovat, má výrazně delší ekonomickou životnost než vozidlo závislé na ad hoc opravách.
Celkové náklady na životní cyklus stroje vycházejí při tomto přístupu výrazně příznivěji než prosté srovnání na základě kupní ceny. Retrofit stávajícího funkčního vozidla má navíc podstatně nižší uhlíkovou stopu než výroba nového stroje. Jde tedy o přístup, který je zároveň ekonomicky uvážlivý i ekologicky odpovědný.
VHC Trade: lokální zázemí pro český a slovenský trh
Technická vyspělost stroje sama o sobě nestačí. Zásadní podmínkou spolehlivého provozu je dostupnost odborného servisu a technické podpory přímo v místě nasazení. Pro český a slovenský trh tuto roli plní společnost VHC Trade.
Firma působí na trhu od roku 1992 a za více než třicet let si vybudovala pozici uznávaného specialisty na speciální drážní techniku. Jejím klíčovým know‑how je propojení obchodního zastoupení s vlastní servisní kapacitou. Jako zastoupení Plasser & Theurer pro Česko a Slovensko, a vedle toho i zástupce výrobců Robel, Speno nebo Vogel & Plötscher, pokrývá VHC Trade kompletní spektrum technologií pro výstavbu, údržbu a modernizaci železniční infrastruktury včetně strojů pro reprofilaci kolejí a výhybek.
Od roku 2022 provozuje skupina VHC servisní středisko VHC Servis v Lovosicích, které zajišťuje pravidelný i mimořádný servis kolejové techniky, opravy, modernizace a retrofity strojů.
Součástí nabídky VHC Servis je také integrace zabezpečovacích systémů ETCS – tedy právě té technologie, jejíž zavedení je pro českou železnici v nadcházejících letech klíčovou prioritou. Retrofit ETCS na stávající stroje prodlužuje životnost vozového parku a zajišťuje plnou interoperabilitu v rámci evropské sítě. Správci infrastruktury tak nemusejí volit mezi ochranou dosavadních investic a splněním nových normativních požadavků.
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Příležitost, která se otevírá
Správa železnic realizuje nebo připravuje desítky staveb napříč celou sítí. Nové i rekonstruované tratě přinášejí nové nároky na trolejové vedení, a tím i na stroje, které ho budují a udržují. Stávající vozový park v mnoha případech pochází z dob, kdy hybridní pohony nebo digitální měřicí systémy ještě neexistovaly.
Kombinace technologické připravenosti CatenaryCrafteru, ověřeného provozu u evropských správců infrastruktury a lokálního servisního zázemí VHC Trade v Lovosicích nabízí konkrétní a ekonomicky uvážlivou cestu vpřed. Ať jde o nové pořízení strojů, retrofit stávajících vozidel nebo integraci ETCS – platí tatáž logika: investice do techniky je jen začátek. O skutečné efektivitě rozhoduje péče o ni po celou dobu životnosti. Skutečná modernizace železniční infrastruktury nestojí jen na nových kolejích a vlacích, ale na schopnosti tuto infrastrukturu průběžně, spolehlivě a efektivně udržovat.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.
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