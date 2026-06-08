Když se evropští lídři scházejí, aby diskutovali o budoucnosti kontinentu, agendě bez výjimky dominuje známý seznam krizí, jako jsou průmyslová stagnace, zaostávající konkurenceschopnost, zhoršování životního prostředí, bezpečnostní rizika a prohlubující se nedostatek dovedností. Tento rámec však opomíjí hlubší realitu. Evropa nečelí pouze hospodářské a geopolitické soutěži, ale funguje v podmínkách sílící kulturní války o narativy, smysl a sounáležitost.
Zatímco standardní politická reakce je reflexivně zaměřena shora dolů, ať už jde o dolaďování regulací, upravování kapitálových požadavků nebo nasazování státní pomoci, tento technokratický přístup často přehlíží základní historickou pravdu. Nejvýznamnější evropské myšlenky měnící paradigma se nezrodily v kuloárech Bruselu nebo národních ministerstev, ale v rámci občanské společnosti.
Co se dočtete dál
- Jak kulturní války ohrožují evropskou soudržnost?
- Jaké právní ochrany by měly být zavedeny v rozpočtu EU?
- Jak vytvořit institucionální kanály pro integraci občanské společnosti do rozhodování?
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