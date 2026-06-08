Sbližování s Evropskou unií a zřejmě i Ukrajinou lze očekávat po znovuzvolení Nikola Pašinjana arménským premiérem. Jerevan zřejmě bude rovněž pokračovat ve vylepšování vztahů s Tureckem a Ázerbájdžánem, které jsou zatíženy historickými křivdami. Prohrou jsou výsledky pro Rusko, i když také jím podporované strany dosáhly vysokého volebního výsledku.
Co se dočtete dál
- Který politik hájí v Jerevanu zájmy Moskvy.
- Proč Rusko nevítá výsledek voleb.
- Jak je to s hranicí mezi Arménií a Tureckem.
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