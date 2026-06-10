Zatímco se zdá, že legislativně jede protivzdušná obrana naší kritické infrastruktury na plné obrátky, v praxi míra ochrany kritických objektů v Česku dosahuje maximálně jednotek procent.

Tuzemská kritická infrastruktura jen v oblasti elektroenergetiky podle kvalifikovaných odhadů představuje desítky rozvoden a elektráren. Nový zákon č. 266/2025 Sb., o kritické infrastruktuře, účinný od začátku letošního roku, rozšiřuje klasifikaci objektů kritické infrastruktury, což nevyhnutelně vede k nárůstu jejich počtu a novým povinnostem pro jejich provozovatele. K tomu je třeba připočíst objekty důležité pro obranu státu.

Ve výsledku se tedy jedná o stovky klíčových objektů a tisíce jejich prvků, tedy míst na mapě, které je potřeba zabezpečit i proti útokům ze vzduchu. Jenže podle veřejně dostupných údajů má česká armáda takových obranných systémů doslova jen několik.

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Co se dočtete dál

  • Které objekty jsou důležité pro obranu státu?
  • Jaká je současná kapacita české protivzdušné a protiraketové obrany v počtech systémů a protistřel?
  • Jaký je ekonomický poměr nákladů mezi útočnými bezpilotními prostředky a protistřelami?
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