Zatímco se zdá, že legislativně jede protivzdušná obrana naší kritické infrastruktury na plné obrátky, v praxi míra ochrany kritických objektů v Česku dosahuje maximálně jednotek procent.
Tuzemská kritická infrastruktura jen v oblasti elektroenergetiky podle kvalifikovaných odhadů představuje desítky rozvoden a elektráren. Nový zákon č. 266/2025 Sb., o kritické infrastruktuře, účinný od začátku letošního roku, rozšiřuje klasifikaci objektů kritické infrastruktury, což nevyhnutelně vede k nárůstu jejich počtu a novým povinnostem pro jejich provozovatele. K tomu je třeba připočíst objekty důležité pro obranu státu.
Ve výsledku se tedy jedná o stovky klíčových objektů a tisíce jejich prvků, tedy míst na mapě, které je potřeba zabezpečit i proti útokům ze vzduchu. Jenže podle veřejně dostupných údajů má česká armáda takových obranných systémů doslova jen několik.
Co se dočtete dál
- Které objekty jsou důležité pro obranu státu?
- Jaká je současná kapacita české protivzdušné a protiraketové obrany v počtech systémů a protistřel?
- Jaký je ekonomický poměr nákladů mezi útočnými bezpilotními prostředky a protistřelami?
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