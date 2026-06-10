S peněžitým trestem 40 tisíc korun odešla od soudu pražská vyšetřovatelka Jana Michálková kvůli tomu, že se svými kolegy před třemi lety odmítla přijmout oznámení dívky z Liberecka, která přijela ohlásit znásilnění. Případ před měsícem detailně popsaly HN.

Kdyby přitom policisté 22letou Lindu G., která si dokonce jako důkaz přinesla tašku s věcmi, jež měla v době znásilňování na sobě, vzali vážně, mohli nejspíše zabránit dalšímu brutálnímu znásilnění. Toho se pachatel dopustil o několik týdnů později. Byl jím Vojtěch Rydval, který nakonec dostal 10,5 roku vězení.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak verdikt zdůvodnila soudkyně.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.