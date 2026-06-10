S peněžitým trestem 40 tisíc korun odešla od soudu pražská vyšetřovatelka Jana Michálková kvůli tomu, že se svými kolegy před třemi lety odmítla přijmout oznámení dívky z Liberecka, která přijela ohlásit znásilnění. Případ před měsícem detailně popsaly HN.
Kdyby přitom policisté 22letou Lindu G., která si dokonce jako důkaz přinesla tašku s věcmi, jež měla v době znásilňování na sobě, vzali vážně, mohli nejspíše zabránit dalšímu brutálnímu znásilnění. Toho se pachatel dopustil o několik týdnů později. Byl jím Vojtěch Rydval, který nakonec dostal 10,5 roku vězení.
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