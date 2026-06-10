Ačkoliv se u penzijního spoření mluví hlavně o radikálním snížení poplatků, pro 1,7 milionu lidí může být mnohem zásadnější jiné opatření. Ministerstvo financí ve své chystané reformě totiž počítá s uzavřením starého penzijka. V penzijním připojištění přitom leží 340 miliard korun, a pokud s nimi střadatelé sami nic neudělají, stát rozhodne za ně. Čekat na takový okamžik ale může vyjít draho. HN proto přinášejí model, který ukazuje, jaké možnosti lidé mají a jak výhodné či nevýhodné pro ně mohou jednotlivé kroky být.
Co se dočtete dál
- Co se má dít se starým penzijkem a jaké dopady to může mít na střadatele.
- Jaké kroky má smysl udělat už dnes, aby střadatelé nepřicházeli o peníze.
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