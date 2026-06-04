Když se mluví mezi investory o penzijním spoření, nejčastěji se srovnává s dlouhodobým investičním produktem (DIP). Penzijko oproti nejlepším nabídkám DIP zejména kvůli vyšším poplatkům výrazně ztrácí. Nyní ale ministerstvo financí přišlo s největší reformou třetího důchodového pilíře za poslední dekádu, kterou nazvalo Lepší penzijko. Chce výrazně seškrtat poplatky, a to tak, že by spoření s fondy bylo levnější než většina nabízených DIP. Vytvořili jsme proto model, který každému spočítá, kolik by vydělal v Lepším penzijku a kolik vydělá v DIP.

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Co se dočtete dál

  • Jak si má Lepší penzijko vést ve srovnání s nejlepšími dlouhodobými investičními produkty (DIP) na trhu.
  • Jak je možné, že by se z Lepšího penzijka stal tak tvrdý konkurent a kde mají DIP háčky.
  • Kolik dneska můžete vydělat v současném penzijku oproti DIP.
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