Ministerstvo financí představilo návrh nejrozsáhlejší úpravy tuzemského systému penzijního spoření v jeho historii. Hlavním pilířem reformy je razantní snížení a částečné zrušení poplatků, jež si penzijní společnosti účtují za správu klientských peněz. Při spoření v délce desítek let mohou tyto změny budoucím seniorům zajistit oproti stávajícím podmínkám úspory vyšší o stovky tisíc korun.
Soubor opatření se zároveň zaměřuje na zvýšení motivace mladých lidí k účasti v celém systému. Cílem například je, aby do deseti let v penzijním pilíři přibyl zhruba jeden milion účastníků mladších 36 let.
Co se dočtete dál
- Jak se snížení a částečné zrušení poplatků projeví na výši budoucí měsíční renty.
- Jak na změny reagují penzijní společnosti.
- Jak se změní podmínky pro státní příspěvky a čím hodlá motivovat vláda mladé lidi ke spoření na penzi.
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