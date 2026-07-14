Většina Čechů si spoří na život ve stáří neefektivně, v nedostatečné míře a má přehnané představy o tom, kolik peněz budou v důchodu pobírat. Právě kombinace nerealistických očekávání o výši státní penze a volby nevhodných finančních produktů přitom vytváří značné riziko pro jejich budoucí životní úroveň. Celou situaci navíc komplikuje i to, že řada lidí se začne na důchod připravovat až v pozdějším věku. Nejnovější data o tom, jak tuzemská populace uvažuje o svém zajištění na penzi, představila Česká bankovní asociace (ČBA).

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Co se dočtete dál

  • Jaký je rozdíl mezi vysněnou státní penzí a realitou, která Čechy po odchodu do důchodu čeká.
  • O kolik tisíc korun musí lidé měsíčně posílat více, pokud začátek přípravy na stáří odloží o pouhých pět let.
  • Jak i jediný procentní bod reálného výnosu dokáže výrazně snížit částku, kterou si musí střadatel pravidelně odkládat.
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