Většina Čechů si spoří na život ve stáří neefektivně, v nedostatečné míře a má přehnané představy o tom, kolik peněz budou v důchodu pobírat. Právě kombinace nerealistických očekávání o výši státní penze a volby nevhodných finančních produktů přitom vytváří značné riziko pro jejich budoucí životní úroveň. Celou situaci navíc komplikuje i to, že řada lidí se začne na důchod připravovat až v pozdějším věku. Nejnovější data o tom, jak tuzemská populace uvažuje o svém zajištění na penzi, představila Česká bankovní asociace (ČBA).
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