Každý druhý člověk v Česku, který věkem „spadne“ do důchodu, stejně nepracuje. Jak dále vyplývá z nejnovější analýzy ministerstva práce a sociálních věcí, čtyři z deseti lidí jdou do důchodu z pozice nezaměstnaného, další nejsou v práci buď kvůli vlastnímu špatnému zdraví, nebo proto, že se musejí starat o své blízké, kteří na tom rovněž nejsou nijak dobře.
Tyto výsledky jsou alarmující. Česká populace rychle stárne, mluví se o demografické krizi. K tomu patří Česko dlouhodobě díky stále vysokému podílu průmyslu na ekonomice mezi země s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Trh práce je napjatý, zástupci firem i podnikatelů stále tlačí na vládu, aby dál uvolnila dovoz pracovní síly ze zahraničí.
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- Jak dlouho doopravdy lidé pracují?
- Jsou na stárnoucí populaci zaměstnavatelé připraveni?
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