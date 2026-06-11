Vrtulníky UH‑60 Black Hawk odkoupené od americké armády mění na moderní záchranářské i vojenské helikoptéry s plně digitálním kokpitem. Holding Helicopter Alliance patřící Jaroslavu Strnadovi raketově roste a chystá masivní akvizice.
„Dokážeme Black Hawkům, které ukončily službu v americké armádě, vdechnout nový život. Nenabízíme jen modernizovaný stroj, ale kompletní životní cyklus včetně údržby a výcviku. Nyní s pomocí fondu kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace SICAV chceme náš růst výrazně zrychlit a udělat z naší firmy světového hráče číslo jedna,“ říká Aleš Kvídera, generální ředitel Helicopter Alliance. Jak složité je uřídit byznys na dvou kontinentech a proč se armády i hasiči odvracejí od ruské techniky?
Helicopter Alliance v současnosti sdružuje šest společností na dvou kontinentech a tržby raketově rostou. Kde se zrodila myšlenka tohoto byznysu a jak přesně váš model funguje?
Jsme mladé uskupení, naše historie sahá na přelom let 2022 a 2023. Jaroslav Strnad tehdy dostal nabídku podívat se na malou americkou firmu Ace Aeronautics v Alabamě, která vyvinula plně digitální kokpit Ace Deck VL‑60 pro starší verze vrtulníku UH‑60 Black Hawk ve spolupráci se společností Garmin. Tento unikátní krok se ukázal být tím zlatým vejcem s obrovskou přidanou hodnotou. Z firmy o 25 lidech jsme za dva a půl roku vyrostli na 270 zaměstnanců. Kolem této platformy jsme vybudovali celou holdingovou skupinu, abychom pokryli celý životní cyklus vrtulníku.
Jak jste toho dosáhli?
Náš koncept je poměrně jednoduchý – od americké armády vykupujeme Black Hawky v rámci speciálního programu BEST. Ty v našich hangárech kompletně rozebereme, provedeme hloubkovou údržbu, zmodernizujeme podle přání zákazníka a prodáme na globální trh. Tím to ale nekončí. Zákazníkům následně zajišťujeme i kompletní výcvik pilotů a mechaniků, dodávky náhradních dílů a dlouhodobý servis. Nejsme tedy pouhý dodavatel, staráme se o stroj po zbytek jeho života.
Dnes má náš holding šest společností, dvě v USA, tři na Slovensku a jednu v Česku. Firmy jsou řízené z Prahy, ale fungují samostatně, neděláme jim mikromanagement. Dáváme jim právní a finanční rámec, hlídáme výsledky a zajišťujeme sdílení synergií, protože společně máme větší sílu.
A proč jste zapojili právě Slovensko?
Black Hawk má v Evropě historicky největší základnu právě na Slovensku, a to z prostého důvodu: v Košicích od roku 2017 fungoval program americké vlády pro výcvik afghánských pilotů. Naše slovenské firmy za tu dobu vycvičily přes dvě stě pilotů a ještě víc mechaniků. Když přišel Tálibán, program skončil, ale zkušenosti na Slovensku zůstaly a my jsme je dokázali využít. Z vojenského výcviku jsme se přeorientovali na komerční provoz, konkrétně na letecké hašení požárů, kde se Black Hawk velmi dobře osvědčil.
O vaše modernizované stroje je zájem v armádním i v civilním sektoru. V jakém poměru a kde aktuálně vidíte největší tržní potenciál?
Pokud se podíváme čistě na počty prodaných kusů, stále převažuje vojenský sektor, který tvoří zhruba 60 až 65 procent našeho byznysu. Když totiž dodáváte ministerstvu obrany například do Brazílie, objednají si rovnou 24 kusů. Naproti tomu komerční operátoři kupují flotily jen o dvou, čtyřech či šesti kusech. Komerční sféra – záchranné mise, operátoři pro hašení nebo letecké práce včetně zvedání těžkých břemen při stavbě lanovek v Alpách – má pomalejší náběh, ale obrovský potenciál. Speciálně v Evropě nahrávají našemu byznysu dva faktory. Tím prvním je oteplování. Jižní státy Evropy s tímto problémem bojují a do roku 2030 bude potřeba hasičské techniky mnohonásobně vyšší.
Dalším faktorem je válka na Ukrajině. Dosud se v Evropě na těžké práce a hašení hojně využívala levná ruská technika, stroje značky Mil nebo Kamov. Státy dnes ale ruskou techniku odmítají kvůli sankcím a chybějící servisní podpoře i kvůli nedostatku náhradních dílů. Dochází k obměně vrtulníkových flotil a Black Hawk je ideální náhradou. Na podvěsu bez problémů zvedne vak se třemi a půl tunami vody a je navíc univerzální a variabilní. Během pár hodin dokážeme odepnout hasicí nádrž a udělat z něj čistě transportní helikoptéru pro armádu či policii, pro evakuaci při povodních nebo ho nasadit na složité stavební práce.
Že jsme na správné cestě, dokazuje i náš úspěch v tendru Ministerstva vnitra ČR, kdy na základě rámcových smluv máme pro českou policii a hasiče dodat tři modernizované UH‑60 Black Hawk a ve spolupráci se Sikorsky Aircraft Corporation tři nové speciální S‑70 Firehawk.
Jak unikátní je spolupráce s výrobcem Black Hawků, firmou Sikorsky?
Velmi. Trvalo rok a půl přesvědčit management společnosti Sikorsky, že nejsme jejich konkurenti, ale že je doplňujeme. Vysvětlili jsme jim, že na trhu vždy budou zákazníci, kteří mají rozpočet na nový stroj, ale pak je tu velká skupina těch, kterým náš levnější zmodernizovaný Black Hawk s dalším reálným životním cyklem 20 let bohatě postačí. Kdybychom tento prostor na trhu nevyplnili my, okamžitě by ho obsadila jiná značka, například Airbus nebo Bell. Pro výrobce Sikorsky je tak mnohem výhodnější mít nás jako partnera, protože zákazníci i s našimi modernizovanými stroji nadále zůstávají v jejich ekosystému a kupují jejich služby.
Prošli jsme přísným auditem všech výrobních procesů a loni na jaře jsme získali certifikát autorizovaného servisního centra firmy Sikorsky. V rámci této vzájemné smlouvy máme dokonce i privilegia pro dodávky těžko dostupných náhradních dílů, což nám na trhu zajišťuje výbornou prioritu a rychlost.
Vykupujete stroje od americké armády. Bude tento zdroj stačit i v budoucnu, abyste uspokojili poptávku zákazníků?
Dosud jsme z programu nakoupili asi 65 Black Hawků. Americká armáda má v plánu v následujících pěti až deseti letech odprodat 50 až 70 kusů ročně, zdroj tedy je. Neustále držíme na skladě zásobu 20 až 25 vrtulníků. To je sice extrémně finančně náročné, ale dává nám to obrovskou konkurenční výhodu. Když přijde zákazník a chce vrtulník do půl roku, nemusíme čekat, až americká armáda nějaký stroj nabídne k prodeji v aukci. Náš proces v USA máme skvěle podchycený. Do budoucna se ale určitě poohlížíme i po dalších vrtulníkových platformách. Když se náš model osvědčil na Black Hawcích, dává smysl i na jiných typových platformách.
To ovšem znamená velké investice a s tím úzce souvisí i aktuální spuštění investičního fondu CE Industries & Aerospace SICAV. Jaké konkrétní akviziční cíle v rámci Helicopter Alliance fond primárně hledá?
Na operativu a běžný provoz tyto externí peníze vůbec nepotřebujeme, z tohoto pohledu jsme zcela soběstační, máme stabilní seniorní bankovní financování. Máme ovšem ambici udělat z naší skupiny světového hráče číslo jedna na platformě vrtulníků Black Hawk a rádi bychom tento růst realizovali v co nejkratším čase. Na trhu je spousta šikovných středních firem, primárně ve Spojených státech, kde chceme do tří let ztrojnásobit náš obrat na nějakých 250 milionů dolarů.
Chceme kupovat společnosti, které tvoří náš logistický a dodavatelský řetězec – firmy, které vyrábějí náhradní díly, specializují se na motory, rotorové listy nebo převodovky. Chceme neustále inovovat, musíme si udržet silný inženýring a vývojové kapacity. Nechceme čekat deset let, než si na tento růst vyděláme organicky. Naše skupina i pan Strnad neseme odpovědnost, držíme strategii a nabízíme investorům vysoce atraktivní zhodnocení v byznysu, který extrémně roste. Zachováme si jasnou majoritu a strategické řízení, ale s pomocí institucionálního kapitálu z fondu se chceme mnohonásobně zvětšit a násobit synergie. Kvalifikovaným investorům nabízíme podíl na našem úspěchu a zájem předregistrovaných investorů je zatím velmi slibný.
Text vznikl ve spolupráci s Helicopter Alliance.
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