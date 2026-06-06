Když šel český zbrojař CSG na burzu, model HN postavený na Buffettově filozofii tehdy ukazoval, že akcie jsou relativně drahé. Investoři zkrátka doufali v dokonalý příběh bez jediného klopýtnutí. Bohužel pro ně se stal pravý opak a akcie CSG odepsaly od vrcholu už téměř 60 procent a v pátek padly na nové dno. V současnosti ale stejný model ukazuje potenciál růstu o více než 100 procent a 10 z 10 expertů, kteří firmu analyzují, doporučuje koupi. Jenže je to skutečně tak jednoduché? Podívali jsme se na čísla a opět přichystali model, kde si každý může sám vyhodnotit, jestli s optimistickými prognózami souzní.
Co se dočtete dál
- Co všechno se ohledně byznsu CSG změnilo od vstupu na burzu.
- Proč mezi analytiky panuje takový optimismus, i když akcie prudce padají.
- Za jakých podmínek může být akcie atraktivní a jak si to pomocí modelu HN může každý spočítat pro sebe.
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