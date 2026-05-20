Zbrojní skupina CSG nejmladšího českého miliardáře Michala Strnada překvapila analytiky velmi dobrými čtvrtletními výsledky. Pro českou skupinu, která v lednu vstoupila na burzu v Amsterodamu, jsou o to důležitější, že ji v posledních týdnech provází řada zpráv, které měly negativní vliv na kurz jejích akcií. Úspěšný příběh největší evropské zbrojní IPO zpochybňuje také americká firma Hunterbrook, která kritizuje model podnikání CSG a sází na pokles akcií skupiny.
Proto je pro CSG významné, že ještě před středečním otevřením trhu zveřejněné čtvrtletní výsledky dopadly velmi dobře, na což reagovaly i akcie. Ty stouply o více než 10 procent a obchodovaly se za 19 eur. Tento týden už se jejich hodnota zvýšila o téměř 19 procent. Stále jsou ale níže než při úpisu, kdy se prodávaly za 25 eur. První dny se akcie obchodovaly za více než 30 eur.
Pro akcionáře je důležité, že zbrojní skupina potvrdila celoroční finanční výhled na rok 2026 – tedy tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur a upravenou provozní marži EBIT na úrovni 24 až 25 procent.
Možná ještě významnější je pro akcionáře uklidňující vyjádření Strnada k potencionálnímu sporu s bývalým manažerem CSG Petrem Kratochvílem. Ten drží přes firmu Terzo Company minoritní podíl 10 procent v CSG Land Systems, jedné z klíčových částí zbrojní skupiny. Za svůj podíl žádá téměř 35 miliard korun (asi 1,44 miliardy eur).
Strnad tuto cenu neuznává a tvrdí, že sám Kratochvíl si dříve nechal zpracovat posudek, který podíl oceňoval na 3,4 miliardy korun. Kratochvíl působil v CSG 20 let až do loňska, kdy se dostal se Strnadem do konfliktu kvůli ocenění svých podílů ve firmách tvořících většinu tržeb a zisku celé skupiny.
