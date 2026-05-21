Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi jedna až 1,5 miliardy Kč. Úroda bude oproti pětiletému průměru o 51 procent nižší. Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy. Novinářům to řekli ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Ministr zemědělství požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele, o situaci bude příští týden jednat v Bruselu. „Příští úterý bude probíhat rada ministrů zemědělství v Bruselu a tam určitě i společně s polským ministrem zemědělství tuto otázku budeme otvírat a budeme s komisí řešit ty možnosti pomoci pro postižené oblasti,“ uvedl Šebestyán.
Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly zhruba 1,45 miliardy korun, uvedl Ludvík a dodal, že ceny ovoce od té doby vzrostly asi o deset procent. Před dvěma lety ministerstvo zemědělství zajistilo jako kompenzaci za škody způsobené mrazem přes 400 milionů korun.
Ovoce poškodily dvě vlny jarních mrazů, zásadní dopad měla noc z 29. na 30. dubna, kdy teploty klesly až k minus osmi stupňům. „Když se podívám na historii posledních deseti let, tak je to vlastně pátým rokem, kdy došlo k nějakým poměrně citelným škodám,“ dodal Ludvík.
