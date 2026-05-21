Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se očekával růst o 2,6 procenta. Pro rok 2027 vyhlíží návrat k silnějšímu růstu ekonomiky na 2,4 procenta. Průměrná inflace by letos podle ČBA měla zrychlit na 2,5 procenta, v únoru ji čekala 1,7 procenta.
„Květnová prognóza ČBA přináší méně příznivý výhled růstu českého hospodářství kvůli návratu spotřebitelské inflace do horní poloviny cíle centrální banky a v důsledku slabší zahraniční poptávky. Vedle nejistoty ohledně Hormuzu, jak měnová, tak fiskální politika představují nejistotu pro naši predikci,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
Růst ekonomiky nadále potáhne především domácí poptávka. Soukromá spotřeba by měla letos vzrůst o 2,7 procenta a v příštím roce o 2,8 procenta, a to navzdory vyšší inflaci a zvýšené nejistotě.
Na konci letošního roku by se inflace měla pohybovat okolo tří procent. V roce 2027 prognóza očekává další mírné zrychlení průměrné inflace na 2,7 procenta. Vyšší inflační výhled odráží nejen ceny pohonných hmot a energií, ale i sekundární dopady přes výrobní řetězce, zejména do cen potravin a dalších komoditních složek spotřebního koše.
„Světová ekonomika je už několik let sužována geopolitickým pnutím, které nutně dopadá do hospodářského výkonu. U nás se dopady projevují hlavně nižším ekonomickým růstem a zvýšenou mírou inflace. Na druhou stranu ale prozatím nikdo nepředpokládá, že by se faktory ohrožující naše hospodářství propsaly natolik výrazně, že by ekonomický růst vymazaly úplně,“ upozornil analytik Monety Patr Gapko.
