Skupina Czechoslovak Group (CSG) začínala jako obchodník s nepotřebnou technikou Armády České republiky. O třicet let později vstoupila na amsterdamskou burzu s oceněním 25 miliard eur a se signálem, že z české firmy vyrostla globální průmyslová značka, která už dnes investuje do technologií budoucích bojišť. Jak se z obchodníka s kovovým šrotem stala globální průmyslová skupina? A kam míří skupina dál?
Proměna přitom začala poměrně nenápadně. V devadesátých letech Jaroslav Strnad obchodoval s přebytky vojenského materiálu po rozpadu Varšavské smlouvy. Postupně ale skupina přecházela od obchodu k výrobě, servisu a vlastním technologiím. Převzetí Tatry, budování vlastních kapacit pro výrobu munice nebo pozdější zahraniční akvizice postupně vytvořily základ dnešní CSG.
Generační výměna jako start expanze
Zásadní změna přišla v roce 2013, kdy řízení firmy převzal Michal Strnad. Skupina začala mnohem agresivněji expandovat na západní trhy a zároveň investovat do segmentů, které ještě před pár lety stály spíše na okraji obranného průmyslu.
Dnes provozuje klíčové výrobní závody kromě Česka také ve Spojených státech, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii a své produkty vyváží do celého světa. Zaměstnává přes 14 tisíc lidí a zahrnuje více než sto firem. Po expanzi do USA se CSG stala největším výrobcem malorážové munice v západním světě, a pokud jde o munici velkorážovou, v Evropě se s CSG může měřit jen německý Rheinmetall.
Právě munice zůstává klíčovým pilířem celé skupiny. V loňském roce vyrobila skupina ve svých fabrikách přibližně 630 tisíc kusů velkorážové munice, z čehož zhruba 80 procent tvořila munice standardně používaná armádami NATO, tedy ráže 155 mm. Letos chce výrobu navýšit o dalších 20 procent a ve střednědobém horizontu cílí na 1,1 milionu ročně.
Na první pohled se neustále rostoucí investice CSG do dělostřelecké munice mohou jevit paradoxně. Jenže válka na Ukrajině každý den dokazuje, že dělostřelectvo je při vedení rozsáhlých vojenských operací stále nenahraditelné. A zřejmě ještě dlouho bude. Ukazuje se totiž, že technologie jako drony přes všechny předpovědi nevytlačují klasické zbraně, ale spíše je doplňují a propojují.
Loňský rok byl pro skupinu rekordní. Celkové tržby dosáhly 6,7 miliardy eur a upravený provozní zisk vzrostl na 1,6 miliardy eur (při marži 24 procent). Pro srovnání, marže Rheinmetallu a BAE Systems se pohybuje kolem 18, respektive 15 procent.
S těmito čísly skupina vstoupila v lednu na amsterdamskou burzu a v první den obchodování akcie posílily o více než 30 procent. Mezi kotevními investory figurovaly největší světové fondy jako BlackRock nebo Qatar Investment Authority. Tržní kapitalizace krátce překonala i hodnotu energetického gigantu ČEZ.
V květnu letošního roku přišla první vážná zkouška. Od lednového maxima se akcie CSG propadly o desítky procent. Částečně za tím stojí report spekulujícího amerického short‑sellera Hunterbrook. CSG obvinění odmítla jako nepřesná a zavádějící a veřejně se proti nim ohradila. Ve stejném období nicméně klesly i akcie Rheinmetallu přibližně z 1900 pod 1300 eur, což by mohlo poukazovat na korekci týkající se celého obranného sektoru.
Sázky na příští dekádu
V současné době roste hlavně poptávka po dělostřelecké munici s větším dostřelem a Strnadova skupina tomu dlouhodobě přizpůsobuje svou produkci. Moderní armády už nechtějí jen větší množství granátů, ale také schopnost zasahovat cíle hluboko za linií fronty s maximální přesností. Právě tyto typy dnes evropské armády začínají poptávat stále intenzivněji.
Důkazem toho je i jeden z nejnovějších kontraktů, které skupina uzavřela před několika týdny. Munice dlouhého dosahu ráže 155 mm v hodnotě téměř 250 milionů eur pro evropského zákazníka. Ukazuje se, že evropské státy už nehledají pouze schopnost rychle doplnit sklady, ale stále více investují do modernějších a technologicky sofistikovanějších systémů.
Stejně výrazně se mění i oblast protivzdušné obrany. Letos na jaře CSG oznámila kontrakty na systémy protivzdušné obrany téměř za 2,5 miliardy dolarů pro zákazníky v jihovýchodní Asii. Součástí dodávek jsou vícevrstvé systémy různých dosahů postavené na podvozcích Tatra. Pro český obranný průmysl jde o jednu z největších mimoevropských zakázek posledních let.
Vedle klasických raketových systémů ale skupina sází také na nové technologie spojené s drony. Válka na Ukrajině ukázala, že levné komerční bezpilotní prostředky dokážou ničit techniku za miliony eur a že tradiční protivzdušná obrana proti nim často ekonomicky nedává smysl.
I proto italská Fiocchi Munizioni, kterou CSG koupila v roce 2022, představila letos novou generaci protidronové munice pro standardní útočné pušky NATO ráže 5,56 × 45 mm. Speciální typ střeliva využívá systém wolframových projektilů rozptylujících se po výstřelu a umožňuje vojákům reagovat na malé bezpilotní prostředky bez potřeby drahých raketových systémů.
Další důležitou sázkou na budoucnost je pro CSG dceřiná AviaNera Technologies. Název vědomě odkazuje na českou leteckou tradici značky Avia. Firma vyvíjí pohonné jednotky pro drony a takzvanou vyčkávací munici schopnou autonomního letu nad cílovou oblastí. Její ambicí je vytvořit evropský ekosystém výroby dronových technologií nezávislý na asijských dodavatelích kritických komponent.
Právě schopnost kombinovat klasickou průmyslovou výrobu s novými technologiemi dnes odlišuje CSG od řady tradičních evropských výrobců. Skupina nekupuje firmy jen proto, aby navyšovala kapacity. Snaží se ovládnout co největší část výrobního řetězce, od chemických vstupů přes munici až po finální platformy, radary nebo digitální systémy řízení palby.
To je vidět i na letošních akvizicích. V Rakousku vstoupila do Hirtenberger Defence Systems, výrobce minometných systémů a digitálního řízení palby. V Řecku investuje do obnovy výroby TNT a automatizovaných linek pro plnění granátů ráže 155 mm. A v Maďarsku vstoupila do skupiny 4iG Space & Defence i tradiční automobilky Rába.
Právě tam se otevírá jedna z největších exportních příležitostí v podobě výroby a dodávek tisíců vojenských vozidel a zároveň možné zapojení do výroby amerických raketometů HIMARS pro Maďarsko prostřednictvím integrace těchto systémů na platformy Tatra.
V jednom z posledních rozhovorů většinový vlastník a CEO Michal Strnad otevřeně popsal, že budoucnost skupiny vidí právě v segmentech protivzdušné obrany, protidronových systémů a dalších technologií moderního bojiště.
A právě v tom spočívá i síla CSG: už dávno nejde jen o firmu vyrábějící vojenskou techniku. Stále více se snaží být ambiciózní technologickou průmyslovou skupinou, která se připravuje na potřeby budoucích konfliktů dřív, než se naplno objeví.
Text vznikl ve spolupráci s CSG.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká značka.
