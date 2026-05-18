Vojenské lekce z bojů na Ukrajině a naposledy z konfliktu s Íránem, při němž se americké základny v Zálivu dostaly pod ničivou palbu raket a dronů, zvyšují tlak na ochranu míst, kde vojáci USA působí. V Evropě se americká armáda potřebuje chránit hlavně proti potenciální hrozbě Ruska, jehož bezpilotní prostředky patří k absolutní špičce. A „karty“ v podobě průzkumných dronů, s nimiž chtějí Američané ochranu základen zlepšit, mají původ v kolínské firmě U&C UAS.
Společnost s ukrajinskými i českými majiteli v Česku působí od roku 2022, v Kolíně vyrábí na Ukrajině bojem prověřené průzkumné drony Stork LR a Stork 1000 a útočné drony Mace. Tyto bezpilotní prostředky vyráběné v Česku mají základ v designu dronů označovaných Ukrajinci jako Leleka a Bulava.
U&C si před výběrem prošla několik měsíců trvajícím posuzováním od amerických vojáků. Rozhodující bylo testování při vojenském cvičení, které simulovalo moderní scénáře konfliktu vysoké intenzity. Následně kolínská firma uzavřela smlouvu s americkou firmou ATP Gov, která je přímým vládním kontraktorem.
„Americký zákazník ocenil naši schopnost poskytovat kritické schopnosti v oblasti ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance – zpravodajství, sledování, průzkum), které nabízejí dlouhodobé sledování a data v reálném čase,“ uvedl David Jirman, obchodní ředitel společnosti U&C UAS. Tím pro velitele významně zlepšují povědomí o situaci.
Podle výrobního ředitele společnosti a generála ve výslužbě Pavla Bulanta zabezpečuje ISR dron online průzkumnou i obrazovou informaci z bojiště. Stork (čáp) je vybavený řadou kamer pro denní i noční vidění. Má také prostředky pro manévrování – když je zezadu napaden, je schopen manévrovat. Nechybí ani systémy proti elektronickému boji. „Akční rádius je 100 kilometrů,“ řekl Bulant. Ve vzduchu vydrží na elektrický motor letící dron až šest hodin.
Cenu ani počet kusů, jež si Američané objednali, firma nezveřejnila. Běžný set průzkumných dronů Stork se skládá ze tří dronů, pozemní stanice a příslušenství. Orientační cena, za niž U&C tento set dodává, je podle Bulanta mezi 400 a 500 tisíci eury, tedy v průměru za 10 milionů korun.
V případě setu útočných dronů Mace, označovaných jako vyčkávací munice, dodává kolínská firma set 21 sebevražedných a dvou průzkumných bezpilotních prostředků. Cena takové dodávky je v rozmezí 1,5 a 1,8 milionu eur, tedy něco přes 40 milionů korun.
Podle všeho zhruba desetimilionový pilotní kontrakt zatím není pro U&C, jejíž tržby v minulém roce byly 3,7 miliardy korun, podstatný objemově. Pro kolínskou firmu je to ale zásadní reference od stále nejsilnější armády na světě.
Ve výsledku se může brzy projevit – ať už dalšími objednávkami od americké armády, nebo kontrakty s jinými evropskými členy NATO, kde U&C drony testuje. Podle Bulanta jde o západoevropské armády i armády z východního křídla aliance. Některé z nich už její drony také používají. Letos kolínská firma uzavřela i smlouvu na dodávky v Indii s tamní Tunga Aerospace Industries.
U&C vyrábí drony v Kolíně a testuje je v Milovicích. „Produkce je flexibilní. Začíná na 100 kusech měsíčně a může dosáhnout až 300 dronů měsíčně,“ řekl Bulant. Hlavním odběratelem především průzkumných dronů Stork je stále Ukrajina, která odebrala už stovky dronů.
Američané mají v Evropě vojenský kontingent čítající přes 75 tisíc vojáků. Nejblíže Rusku je letecká základna Mihail Kogălniceanu v Rumunsku na pobřeží Černého moře nebo základny v Polsku, ať už jde o Poznaň, nebo letiště v blízkosti polského Řešova, jenž je klíčovým logistickým a vojenským uzlem vojenské pomoci pro Ukrajinu.
