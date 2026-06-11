Kapitalistický svět už zažil několik velkých vln znárodňování. V třicátých letech minulého století řada států vykupovala banky či průmysl včetně zbrojovek, po válce došlo na poskytovatele veřejných služeb, v sedmdesátých letech bylo „trendy“ znárodňování ropných zdrojů a s ním spojeného průmyslu. Čtvrtá vlna, při níž jde o majetek v hodnotě zhruba půl bilionu dolarů, se napříč zeměkoulí valí nyní a neminula ani Česko. Jde o dění, které v posledním půlstoletí nemá obdoby.
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- Kdy přišel zlom?
- Co je dnes důležitější než maximální efektivita?
- Čím je specifické Česko?
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