A že se nám pomalu pod rukama rýsuje nová země-nezemě, stát-nestát, jste si všimli? Je to republika (protože je to opravdu věc veřejná), převyšuje státy, ale není státem s vládou, parlamentem či radou starších. Nemá hranice, je víceméně všude a zabývá se vším (a tím se myslí opravdu vším – od oprav ledniček po placatost země). Je to „stát“, který je planetární a ve kterém může působit každý, kdo chce a jak chce. Vítá děti stejně jako staré a děti jsou z té migrace nadšenější než ti starší.
Bez tohoto „státu“, bez této komunity, je dnešní svět a život téměř nepředstavitelný. Na jeho existenci jsme si během dvou desetiletí tak zvykli, tak často jej navštěvujeme, až nám přijde přirozený jako vzduch. Prorostl naším světem jako krkovička tukem. Pod rukama se nám rodí: Nová republika internetu, New Republic of Internet (NRI).
Co se dočtete dál
- Jak Nová republika internetu NRI vznikla?
- Jak dostupnost mobilu a připojení umožnila masový vstup do NRI?
- Jak NRI přetváří ekonomiku směrem k nehmotným statkům?
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