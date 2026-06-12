Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jím nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie.
Zákon počítá s výjimkami pro platformy, které splňují stanovené bezpečnostní standardy. V případě porušení zákona může být firmám uložena pokuta až tři procenta jejich globálních tržeb nebo až deset milionů kanadských dolarů (151 milionů korun) podle toho, která částka je vyšší.
Zákon si také klade za cíl zvýšit bezpečnost chatbotů s umělou inteligencí (AI). Bezpečnostní standardy bude stanovovat nově zřízený digitální regulátor, řekl agentuře vládní úředník.
„Platformy sociálních médií a chatboti s umělou inteligencí jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost. Nepodporují zdravý vývoj v dětství a staly se zdrojem úzkosti, izolace, deprese a řady dalších problémů s duševním zdravím pro mnoho mladých Kanaďanů,“ řekl ministr pro kanadskou identitu a kulturu Marc Miller. „Zákon zajistí mladým Kanaďanům bezpečnější prostředí a umožní jim setkávat se osobně, navazovat přátelství, soustředit se na školu a osvojovat si praktické dovednosti, aby se mohli úspěšně rozvíjet,“ dodal.
Vláda předkládá zákon parlamentu několik týdnů poté, co rodiny postižené jednou z nejhorších masových střeleb v zemi zažalovaly provozovatele chatbota ChatGPT – společnost OpenAI. Firma podle žalujících věděla, že údajný vrah plánuje za pomoci chatbota útok, ale nevarovala policii.
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