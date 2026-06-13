Společnost SpaceX nejbohatšího muže planety Elona Muska má za sebou burzovní debut jako z jiné galaxie. Při první veřejné nabídce akcií (IPO) získala od investorů 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun), což se nikdy dříve nestalo. V pátek krátce před polednem newyorského času se její akcie začaly obchodovat na burze Nasdaq. Zájem o cenné papíry byl obrovský. Ocenění SpaceX se postupně dostalo přes dva biliony dolarů, čímž se zařadila mezi největší veřejně obchodované firmy světa. Není však vyloučené, že by Muskova společnost mohla zopakovat příběh české zbrojařské skupiny CSG.
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