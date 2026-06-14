Kolem profesora Martina Sasky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze už přes deset let funguje tým zaměřený na multirobotické systémy. Kromě toho založil Saska také spin‑off Fly4Future, jenž se výsledky výzkumu snaží prodat. Jeho ambicí je v Česku s pomocí investorů vybudovat firmu, která bude jednou v dronech i globálním hráčem.
Aby v Česku vzniklo něco jako „dronový hub“, potřebujeme podle Sasky minimálně stovky lidí, kteří se dronům věnují. Proto by měl stát vyčlenit část rozpočtu na rozvoj strategických znalostí, ideálně prostřednictvím české obdoby organizace DARPA. Posláním této agentury amerického ministerstva obrany je vývoj nových technologií pro národní bezpečnost. „Potřebujeme zkombinovat podporu výzkumu, chytrou armádu a zároveň silné investory. Bez toho se proti americké a čínské konkurenci neprosadíme,“ říká v rozhovoru.
Co se dočtete dál
- Jak Fly4Future plánuje využít investorů a kolik chce získat
- Jaké konkrétní aplikace dronů Fly4Future integruje
- Jak velký tým a jaké role Fly4Future plánuje vybudovat
- Jak by v praxi fungovala česká obdoba DARPA a jaké by měla rozpočty
- Jakou formu podpory a kontraktů od armády firmy potřebují pro škálování
- Jak válka na Ukrajině ovlivnila zájem investorů a směřování civilního vývoje
- Jaké technické překážky brání masovému nasazení hejn dronů ve městech
- Jaké bezpečnostní riziko představují čínské DJI drony pro průmyslové aplikace
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